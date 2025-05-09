Для войны с Украиной много: в The Economist обнародовали 'космические' цифры производства Россией баллистических и крылатых ракет

За год страна-агрессор Россия выпускает более 1400 баллистических ракет "Искандер" и 500 крылатых ракет Х-101. В других отраслях текущие темпы производства являются нестабильными.

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Об этом пишет издание The Economist. Остальное необходимое вооружение россияне берут со старых советских складов.

"Россия производит боеприпасы с необычайной скоростью – более 1400 баллистических ракет "Искандер" в год, а также 500 крылатых ракет Х-101. Но в других сферах текущие темпы производства неустойчивы. Лишь 10-15% из 1500-2000 танков и 3000 других бронированных боевых машин, производимых ежегодно, являются новыми. Остальные восстанавливается из старых советских запасов", – сообщается в статье.

Как отметила Дара Массикот из Фонда Карнеги, эти запасы могут иссякнуть уже к 2026 году, при условии, если текущие потери российской армии на передовой останутся на том же уровне.

Аналитики предполагают, что производство российской бронетехники могло достичь своего пика в этом году. В то же время нехватка человеческих ресурсов является значительной проблемой для РФ. Хотя краткосрочно Россия привлекает около 30 тысяч военнослужащих в месяц, в долгосрочной перспективе сокращение и старение населения создают трудности.

Качество российской армии пострадало из-за значительных потерь в войне, и западные чиновники сообщают о перегруженности военных госпиталей с конца 2024 года. Кроме того, экономические трудности РФ ограничивают ее возможности по наращиванию военной силы.

Несмотря на официальные данные о росте оборонных расходов до 6,7% ВВП в 2024 году и прогнозируемое увеличение в этом году, значительная часть этих средств идет на выплаты раненым и семьям погибших, а также на высокие зарплаты контрактников, а не только на закупку новой техники.

Издание приводит эти статистические данные, анализируя потенциальную угрозу российского вторжения в страны НАТО. Подчеркивается отсутствие конкретных разведывательных данных, которые бы указывали на непосредственные намерения России атаковать Альянс.

Аналитики считают, что пока продолжается война в Украине, Россия не будет иметь достаточно свободных сухопутных войск для создания серьезной угрозы НАТО. По данным разведывательных служб США, РФ может быть готова к потенциальному наступлению в течение следующих десяти лет. Норвежская разведка считает, что это займет минимум от пяти до десяти лет.

Украинские оценки колеблются в пределах пяти-семи лет, немецкие – пяти-восьми. В свою очередь эстонские разведчики считают, что этот период составит от трех до пяти лет, и отмечают, что ситуация будет зависеть от хода войны в Украине, состояния российской экономики и действия санкций.

Напомним, с начала 2025 года российская экономика "резко замедлилась". Только за февраль рост промышленного производства в РФ упал с 2,2% до 0,2%. В свою очередь западные аналитики не видят для государства-агрессора никаких перспектив в кратко- и среднесрочных прогнозах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Службе внешней разведки Украины отметили, что Россия уже распродает активы из своего Фонда национального благосостояния из-за потери доходов от экспорта нефти и газа. Страна-агрессор планирует продать из Фонда юани и золото на сумму 424,9 млн долларов, чтобы закрыть пробел в бюджете.

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