Россия хочет продать юани и золото на сотни миллионов, чтобы закрыть нефтяную 'дыру' в бюджете – СВР

Россия распродает активы из своего Фонда национального благосостояния из-за потери доходов от экспорта нефти и газа. Кремль планирует продать из ФНБ (Фонд национального благосостояния – Ред.) юани и золото на сумму 424,9 млн долларов, чтобы закрыть дыру в бюджете.

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Об этом сообщила служба внешней разведки Украины. Как отмечается, причиной такого шага стало падение цены российской нефти марки Urals до 50 долларов за баррель.

В январе-марте российская нефть подешевела на 13% и теперь стоит почти на 20 долларов меньше, чем заложено в бюджете РФ на текущий год.

С такой ценой российской нефти средств ФНБ хватит всего на год. Однако ситуация усугубляет курс рубля и уменьшение объемов добычи.

По состоянию на 1 апреля Россия добывала около 9 млн баррелей в сутки, в то время как в 2024 году этот показатель превышал 10 млн баррелей. В марте это привело к сокращению нефтегазовых доходов на 17%, а по результатам первого квартала 2025 года – на 10%.

По данным Службы внешней разведки, дефицит бюджета России по итогам января-февраля 2025 года составил 44,58 млрд долларов, что на 14% превышает ликвидную часть ФНБ (39,1 млрд долларов по состоянию на 1 апреля).

В разведке отметили, что свободных денег в российском Фонде национального благосостояния осталось так мало, как не было никогда с момента его основания в 2008 году. ФНБ, который сначала в Кремле создавали для финансирования пенсий, сегодня превратили в "заначку" в стремительно тающий черный день.

Распродажа активов даст чуть ли не краткосрочную стабилизацию курса рубля и возможность ненадолго избежать стремительной девальвации. Однако это решение временное, и как прогнозирует Служба внешней разведки Украины, в мае рубль продолжит снижаться.

Как сообщал OBOZ.UA, введенные недавно президентом США Дональдом Трампом новые пошлины, хотя и не были направлены непосредственно против России, и даже страну-агрессора исключили из списка, они все равно повлекли за собой обвал фондового рынка РФ на $23,7 миллиарда. Индекс MOEX упал на 8% за неделю – больше всего с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

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