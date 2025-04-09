Российская экономика резко замедлилась и ожидает еще больше потрясений – Reuters

С начала текущего года российская экономика резко замедлилась. Только за февраль рост промышленного производства в РФ упал с 2,2% до 0,2%. И западные аналитики не видят для государства-агрессора никаких перспектив в кратко- и среднесрочных прогнозах.

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Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь как на официальные российские данные, так и на прогнозы Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, который консультирует российское правительство.

"В январе-феврале в промышленности продолжилась стагнация", – цитирует агентство экспертов аналитического центра ЦМАКП.

Согласно официальным данным рост ВВП России в феврале 2025 года снизился до 0,8% по сравнению с 3% в январе 2025 года. В то же время вследствие дефицита рабочей силы и высоких процентных ставок инфляция и стране превысила 10%.

"Ухудшение ситуации в значительной части промышленных секторов становится устойчивым. Признаки замедления набирают обороты", – в свою очередь отметили аналитики Райффайзенбанка.

Более того, на фоне падения цен на нефть, уже достигших самых низких уровней с апреля 2021 года, а также введения жестких западных санкций, экономисты прогнозируют дальнейшее замедление экономики России.

Только те сектора экономики, которые вовлечены в замещение санкционного импорта и военного производства, до сих пор показывают некоторый рост, отмечает Reuters.

По итогам 2024 года инфляция в РФ ускорилась не менее чем на треть. Не помогли повышение ставки российского центробанка до максимума за два десятилетия и попытки властей вручную регулировать цены.

Причем недельные расходы российского бюджета на войну в Украине составляют 210 миллиардов рублей – это превышает годовые бюджеты 80% регионов страны.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия уже распродает активы из своего Фонда национального благосостояния из-за потери доходов от экспорта нефти и газа. Кремль планирует продать из Фонда юани и золото на сумму 424,9 млн. долларов, чтобы закрыть дыру в бюджете, отметила Служба внешней разведки Украины.

Хотя введенные недавно президентом США Дональдом Трампом новые пошлины и не были направлены непосредственно против России, они все равно повлекли за собой обвал фондового рынка РФ на $23,7 миллиарда. Индекс MOEX упал на 8% за неделю - больше всего с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

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