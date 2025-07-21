"Для каждого – персональные задачи": Зеленский заявил о назначении 16 послов
В понедельник, 21 июля, президент Владимир Зеленский назначил 16 новых послов Украины. Он подчеркнул, что каждому из них определили персональные задачи и четкие критерии оценки эффективности.
Решение было принято после утренних совещаний с военными, министром внутренних дел, главой Министерства иностранных дел и командой Офиса президента. Как сообщил глава государства в своем Telegram-канале, был завершен длительный процесс отбора кандидатов на дипломатические должности.
"Финализировали долгий процесс отбора кандидатов на назначение послами Украины. Назначил 16 послов. Для каждого определили персональные задачи и критерии оценки результативности", – отметил президент.
По словам Зеленского, 21 июля в формате совещания с послами будут определены ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев
Посол Украины в Алжирской Народной Демократической Республике
Согласно указу президент №518/2025, Александр Воронин был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Алжирской Народной Демократической Республике
"Назначить ВОРОНИНА Александра Степановича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Алжирской Народной Демократической Республике", – указано в документе.
Посол Украины в ОАЭ
Президент указом №519/2025 назначил Александра Балануцу Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Объединенных Арабских Эмиратах.
"Назначить БАЛАНУЦУ Александра Александровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Объединенных Арабских Эмиратах", – говорится в документе.
Посол Украины в Боснии и Герцеговине
В соответствии с указом президента Украины №521/2025, Владимир Бачинский был назначен на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Боснии и Герцеговине.
"Назначить БАЧИНСКОГО Владимира Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Боснии и Герцеговине", – говорится в документе.
Посол Украины в Эстонии
Согласно указу президента №522/2025, Владимир Боечко был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Эстонской Республике.
"Назначить БОЕЧКА Владимира Васильевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Эстонской Республике", – указано в документе.
Посол Украины в Анголе
Указом президента №523/2025 Андрей Касьянов был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Анголе.
"Назначить КАСЬЯНОВА Андрея Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Ангола", – говорится в документе.
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