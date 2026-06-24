Дипломат объяснил, как Украине выйти из "тупика" в отношениях с Польшей

Отношения между Украиной и Польшей существенно обострились на фоне скандала, связанного с лишением президента Владимира Зеленского высшей государственной награды – ордена Белого Орла. Чтобы снизить напряженность, сторонам следует искать возможные пути для возобновления диалога, среди которых – совместные исторические исследования, эксгумации и участие украинской делегации в конференции в Гданьске на высшем уровне.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA высказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Андрей Веселовский. Он убежден, что диалог и "золотая середина" остаются единственным путем к постепенному примирению.

Поиски компромисса между Украиной и Польшей

"Мы, конечно, должны найти эту "золотую середину". Для этого, собственно, сейчас и проводятся эксгумации – чтобы либо подтвердить украинскую оценку о примерно 30 тысячах погибших мирных жителей, либо подтвердить польскую оценку о около 120 тысячах погибших мирных жителей. И в то же время подтвердить, что среди украинского мирного населения также были тысячи жертв. Мы говорим примерно о 20 тысячах. Польская сторона часто отрицает даже сам факт этого. Именно для этого и нужны эксгумации", – подчеркнул эксперт.

Веселовский отметил, что к процессу можно привлекать иностранных наблюдателей, имеющих соответствующий опыт подобных работ. В то же время, по его словам, необходимо установить и документально подтвердить, кто именно из украинцев причастен к убийствам мирного населения, и зафиксировать эти имена в историческом контексте. Он подчеркнул, что речь идет о лицах, которые уже давно умерли, поэтому речь может идти лишь о фиксации их ответственности.

По мнению дипломата, эксгумации, установление имен с обеих сторон и последующая государственная оценка событий могут позволить окончательно закрыть этот вопрос и отразить его как трагический и сложный эпизод истории, имеющий тёмные страницы с обеих сторон.

Выборы в Польше и конференция в Гданьске

Веселовский также обратил внимание на выборы в Сейм Польши, которые должны состояться осенью 2027 года. Он подчеркнул, что значительная часть польской политической и интеллектуальной элиты сегодня поддерживает Украину и призывает не политизировать исторические темы во время войны, когда страна находится в чрезвычайно сложном положении.

По его словам, в Польше распространена позиция о необходимости отложить острые дискуссии до завершения боевых действий, чтобы избежать дополнительной напряженности в двусторонних отношениях. Также он предположил, что такой подход останется актуальным и в дальнейшем.

"Я вижу стремление выиграть выборы осенью следующего года со стороны Польши. Вот, к сожалению, что сейчас движет этой ситуацией. Но это можно немного приглушить, не снимая тему с повестки дня. То есть оставить тему, но не раздувать её до такой степени, не делать её центром всей политической жизни Польши, как это происходит сейчас. Перед выборами она снова оживет, но уже в большей степени во внутреннеполитическом масштабе. А сейчас украинская сторона должна сделать серьёзный, смелый жест – принять участие в конференции в Гданьске на самом высоком уровне и попытаться посмотреть полякам в глаза (украинскую делегацию возглавит премьер-министр Юлия Свириденко. – Ред.)", – подчеркнул дипломат.

В ответ на уточняющий вопрос: "Вы имеете в виду посмотреть, как они будут принимать украинскую делегацию?", Веселовский отметил, что именно во время таких встреч и можно сделать выводы о реальном уровне партнерства и ориентировочность на Европу.

Он подчеркнул, что конструктивный прием делегации, соблюдение дипломатических норм, внимательное отношение к выступлениям и готовность работать с предложениями будут свидетельствовать о возможности дальнейшего сотрудничества. Также он отметил, что именно такое поведение станет показателем зрелости взаимоотношений и готовности к диалогу на равных.

"И постепенно делать то, о чём я говорил ранее: заниматься эксгумациями, со своей стороны составлять список виновных и говорить: мы над этим работаем, мы это признаём. Это были украинцы, это не было украинское государство, но это были украинцы, и мы это признаем. А если они не проявят должного гостеприимства и уважения к нашей делегации, то это увидят те европейцы, которые приедут туда. Это увидит Урсула фон дер Ляйен, это увидит президент Макрон, это увидят другие высокопоставленные лица, которые там будут. И тогда у нас появятся сильные – я не хочу сказать "защитники", но сильные партнеры в переговорах с Польшей. Тогда Польша окажется в проигрышной ситуации, и ей придется в определенной степени признать, что она заигралась", – резюмировал он.

Напомним, 19 июня Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского награды. Он отметил, что принятое им решение "не направлено против украинского народа".

В ответ Зеленский вернул орден польскому коллеге, отправив его Новой почтой, и выразил благодарность польскому народу за помощь Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, после этого второй, третий и пятый президенты Украины отказались от своих польских орденов "Белого Орла". Петр Порошенко подчеркнул: решение президента Польши Навроцкого является "несправедливым по отношению ко всему народу Украины".

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