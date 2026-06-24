В Киеве на Печерске произошел взрыв в квартире: возник пожар. Подробности, фото и видео

В Печерском районе Киева в среду, 24 июня, по предварительным данным, произошел взрыв в квартире многоэтажного дома. В результате чрезвычайного происшествия было повреждено жилье и начался пожар.

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Причины инцидента установят правоохранительные органы. Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Что известно

Как стало известно нам из собственных источников, утром в Печерском районе в многоэтажном доме на бульваре Николая Мижновского прогремел взрыв в квартире на первом этаже. В результате этого возник пожар, который оперативно потушили спасатели. Предварительно, никто не пострадал.

В пресс-службе полиции Киева нам подтвердили информацию об инциденте, однако без подробностей. В настоящее время на месте работают все службы, устанавливаются обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия.

Напомним, в Оболонском районе Киева во вторник, 5 мая, произошел масштабный пожар. Спасатели тушили огонь на площади 300 квадратных метров в здании возле "Птичьего рынка".

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева во время движения загорелся троллейбус. Горящий общественный транспорт потушили совместными усилиями правоохранителей и спасателей.

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