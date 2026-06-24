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Владислав Смирнов
Владислав Смирнов
Общественный деятель, публицист, ведущий аналитик ЕАЦ

Блог | Конференция по восстановлению Украины: спасение нашей экономики или выгода для Варшавы

Зеленский и Навроцкий. Архивное фото
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Абсурдно и унизительно обсуждать спасение нашей экономики на территории государства, которое прямо сейчас сознательно душит эту экономику. Пока в Гданьске будут звучать пафосные речи о "стратегическом партнерстве", на той же польской границе таможенники будут продолжать блокировать транзитные грузовики, устраивать "итальянские забастовки" и разбирать гражданские автомобили украинцев. 

Присутствие Ющенко или Порошенко не "снизит напряжение", потому что это напряжение создано Польшей искусственно. История, Волынь и ОУН-УПА – это лишь удобная политическая ширма. Реальная цель Варшавы – сохранить монополию на транзит и взять под контроль триллионные бюджеты будущего восстановления, оставив украинскому бизнесу роль бесправного субподрядчика. Попытки "задобрить" их с помощью дипломатических реверансов или присутствия экс-президентов будут восприниматься лишь как слабость.

Если международный бизнес, доноры и партнеры действительно хотят восстанавливать Украину, они должны приехать в Киев, Львов или Днепр. Тот инвестор, который боится даже физически въехать в страну, никогда не вложит в нее реальные деньги. А проводить ярмарку восстановления нашего государства у монополиста, который держит руку на нашем логистическом горле, – это добровольно расписываться в собственной колониальной зависимости. Восстановление Украины должно обсуждаться в Украине.

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