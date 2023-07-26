Фреймут вступилась за Ткаченко и объяснила, за что ему благодарна: к власти может прийти что-то коварное

На фоне новости о том, что комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике большинством голосов не поддержал отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, высказалась украинская ведущая Ольга Фреймут. Она заявила, что поддерживает своего знакомого и благодарна ему.

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Соответствующее сообщение появилось в ее Instagram-stories. Звезда назвала министра "профессионалом" и предположила, что к власти может прийти коварный человек (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ольга Фреймут упомянула также экс-министра Владимира Бородянского, возглавлявшего должность до 2020 года.

"А я против отставки министра культуры. Снова доводят до отставки профессионала. Сначала Бородянский, теперь Ткаченко. Александру Владиславовичу обязана лучшими моментами карьеры. Он – интеллектуал с отличным вкусом в делах культурных. С ним удалось снять эталонные проекты, которые уже стали классикой украинского телевидения", – заявила ведущая.

Она также добавила, что в Украине сейчас существует "тенденция на самоуничтожение", а после Ткаченко к власти может "прийти что-то очень порядочное с виду и коварное внутри".

Напомним, скандал с министром разгорелся из-за многомиллионного финансирования государством киноиндустрии, которое украинцы считают нецелесообразным в условиях борьбы с полномасштабным вторжением России.

Кроме того, Ткаченко критиковали за решение потратить во время войны более 500 миллионов гривен на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа.

После этого министр сообщил, что подал в отставку из-за "волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны". Президент Владимир Зеленский со своей стороны уже поручил правительству рассмотреть ему замену.

Как писал OBOZREVATEL, резонансным в обществе стал заказ за 33 млн грн из бюджета наа сериал "СМТ Ингулец" о харьковских айтишниках, продюсером которого должен был стать украинский телеведущий и продюсер Юрий Горбунов.

После скандала продюсер отказался снимать комедийный сериал за деньги из госбюджета Украины. Шоумен заявил, что комедию профинансируют независимые источники, а не государство.

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