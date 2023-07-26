Комитет Рады не поддержал отставку Ткаченко с должности главы Минкульта: что это значит

В среду, 26 июля, Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики большинством голосов не поддержал отставку Министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Теперь вопрос будет рассматриваться путем голосования в сессионном зале ВРУ.

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Об этом сообщили в Facebook Комитете гуманитарной и информационной политики. Скандал с министром разгорелся из-за многомиллионного финансирования государством киноиндустрии, которое украинцы считают нецелесообразным в условиях борьбы с полномасштабным вторжением России. Кроме того, Ткаченко критиковали за решение потратить во время войны более 500 миллионов гривен на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа.

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