Ткаченко подал в отставку 'из-за волны недоразумения'

Министр культуры Александр Ткаченко в четверг, 20 июля, подал в отставку. Причиной такого решения он назвал "волну недоразумения".

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Об этом министр сообщил в своем Telegram-канале. "Принес сегодня вечером Премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны", – написал он.

Ткаченко отметил, что о том, что президент Украины Владимир Зеленский поручил главе правительства Денису Шмыгалю заняться вопросом его замены, он якобы узнал уже после подачи заявления.

"Только потом удивился заявлению Президента по этому же вопросу. Культура во время войны важна, потому что это война не только за территории, а за людей, а люди – это наша память, история, язык, творчество несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего. И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны. . И это принципиальная моя позиция против других", – добавил министр.

Отметим, что Ткаченко подавал заявление об отставке еще до полномасштабного вторжения в 2021 году. Тогда причиной своего решения он называл сепарацию Государственного кинопроизводства Украины от министерства под его руководством. Однако парламент не поддержал этой инициативы и Ткаченко сохранил за собой пост.

На протяжении 1,5 года полномасштабных военных действий деятельность Александра Ткаченко подвергалась неоднократной критике и даже приводила к скандалам. В частности, украинцы возмущены тем, что министр не озаботился эвакуацией объектов культурных ценностей Украины, в результате чего они были уничтожены оккупантами, а также сомнительной повесткой в национальном телемарафоне, на который выделяются миллионы бюджетных средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, после скандала с пресловутыми яйцами за 17 гривень украинская общественность наблюдала за сменой руководящего состава в Министерстве обороны. Однако глава ведомства Резников опроверг все слухи и указал, когда и при каких обстоятельствах покинет пост.

"Это моя мечта! И уж тем более моей жены. Она плакала, когда меня назначили министром, этим все сказано. Мы ждем дня победы, потому что он позволит мне подписать заявление об отставке и вернуться в частный сектор. Этот этап моей жизни очень, очень тяжелый", – сказал в апреле 2023 года глава оборонного ведомства.

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