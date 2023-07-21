Ткаченко увольняется из Кабмина: все детали скандала с сериалами и музеем

Главу Министерства культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко могут снять с должности – он написал заявление, а президент Владимир Зеленский уже поручил правительства рассмотреть ему замену. Такое решение могло стать ответом на критику министра из-за многомиллионного финансирования государством киноиндустрии, которое украинцы считают нецелесообразным в условиях борьбы с полномасштабным вторжением России.

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Министра также критиковали за решение потратить во время войны более 500 миллионов гривен на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа.

В обращении к украинцам 20 июля Зеленский сказал, что каждый проект, который можно реализовать за счет внебюджетных ресурсов, должен быть реализован именно так.

"Музеи, культурные центры, символы, сериалы все это важно, но сейчас другие приоритеты. Находите внебюджетные денежные средства. Не государственные. Итак, я предложил главе правительства два шага. Первый – найти внебюджетные средства на проекты, которые действительно нужны сейчас. В мире есть люди, которые могут помочь. А второе: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины", – сказал президент.

Ткаченко со своей стороны сообщил, что подал в отставку. Причиной такого решения он назвал "волну недоразумения по поводу важности культуры во время войны".

Ранее стало известно, что на финансирование киноиндустрии государство собирается потратить около 400 миллионов гривен. Эти средства были запланированы в бюджете еще в прошлом году. В частности, речь идет о финансировании 53 проектов – художественных телесериалов и документальных фильмов.

Сам Ткаченко объяснял, что тематика большинства фильмов актуальная — российско-украинская война. Однако украинцев возмутила сама сумма – они считают, что такие средства стоит потратить на нужды Сил обороны Украины.

"Эти произведения, которые должны быть созданы, останутся собственностью государства. Это важно. Собственностью налогоплательщиков в дальнейшем. И это нормально, что во время войны государство поддерживает в том числе и производство сериалов. Так делали все, в том числе и во время Второй мировой войны американцы и британцы, и не только за деньги меценатов", — говорил министр.

Например, речь идет о заказе за 33 млн грн из бюджета сериала "ПГТ Ингулец" о харьковских айтишниках и президента ФК "Ингулец" Александра Поворознюка, продюсером которого должен стать украинский телеведущий и продюсер Юрий Горбунов.

Многие украинцы признали такую растрату нецелесообразной в условиях полномасштабной войны, когда защитники нуждаются в амуниции и вооружении.

Кроме того, накануне стало известно, что Минкульт выделяет на создание продукта от компаний, работавших на российский рынок, миллионы гривен.

Госпредприятием Иновещания был проведен "художественный конкурс" на фильмы и сериалы. Тогда победителями стали компании ООО "Украинский продакшн ХАБ" и ООО "КС Продакшн". Раньше их учредители работали на российском рынке и в российских проектах.

Например, за 8,5 млн грн компания "Украинский продюссерский хаб" снимет сериал "Поезд". Она входит в группу Владислава Ряшина, который стал продюсером вышедшего в 2022 году российского фильма "Сердце Пармы", снятого при поддержке российского Фонда кино и канала "Россия 1".

Также 10 миллионов гривен было выделено на новогоднюю комедию "Санаторий "Незабудка" от компании "Рики-Тики-Тави".

Кроме того, Верховная Рада поддержала предоставление финансирования на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида. Глава Минкульта назвал уместным решение потратить на это во время войны более 500 миллионов гривен из госбюджета.

Ткаченко говорил, что музей Голодомора после победы Украины будет одним из самых интересных объектов "для того, чтобы мир в том числе узнал, из-за чего и почему россияне начали против нас войну, которая на самом деле продолжается много-много лет".

"Я считаю, что такие вещи, которые говорят о тех страданиях, которые наносились украинскому народу на протяжении десятилетий со стороны Москвы, должны найти свое отражение в музее. Если кто-то говорит о том, что музей не нужно строить во время войны, пусть приведут аргументы, кроме того, что нужно тратить средства на восстановление. Они есть. Восстановление продолжается. Так же нужно тратить средства", – заявил он.

Как известно, начатое в 2008 году строительство Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора закончено не было. В 2009 году построили только первую очередь. Строительство второй очереди музея начали в 2017 году.

Отметим, что Ткаченко подавал заявление об отставке еще до полномасштабного вторжения в 2021 году. Тогда причиной своего решения он называл сепарацию Государственного кинопроизводства Украины от министерства под его руководством. Однако парламент не поддержал этой инициативы и Ткаченко сохранил за собой пост.

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