Деньги и оружие будут: Великобритания готовит план Б для продолжения помощи Украине без США

Великобритания сегодня демонстрирует наибольший пыл в поддержке Украины, в определенной степени противопоставляя себя элитам США и ЕС, которые в последнее время несколько сомневались в этом направлении из-за внутренних противоречий.

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В то время как администрация президента Байдена отвлеклась на противостояние в Конгрессе, британцы сначала решили стать первыми, кто заключит с Украиной двусторонний договор о безопасности.

В Королевстве также решили не ожидать возможной победы Трампа на президентских выборах в США и возможных негативных последствий для Украины и Европы, разрабатывая план помощи в борьбе против России.

Такой себе превентивный "успокаивающе-эмоциональный душ" для тех, кто волнуется из-за "фактора Дональда". Такими действиями Британия четко показывает, если в США ситуация выйдет из-под контроля, то они готовы возглавить сопротивление России и Украине.

О том, как Великобритания занимает роль лидера в политической поддержке Украины – в материале OBOZ.UA.

Если дальше без США…

Великобритания и другие европейские страны активно работают над механизмом, который гарантировал бы помощь Украине для победы в войне с Россией без большого участия в этом США.

Министр обороны Британии Грант Шеппс заявил, что постоянно говорит с коллегами в Европе по поводу необходимости поддержать Украину "в темный час" для нее, которая может прийти уже скоро.

Похоже, внутреннее американское противостояние напрягает не только Украину, но других наших партнеров. Также к такому шагу союзников подталкивает большая вероятность, что новым американским президентом станет Дональд Трамп.

Принимая во внимание исторические уроки, которые ранее пережила Британия, ее представители понимают – поражение Украины будет иметь колоссальные и непредсказуемые последствия для европейской безопасности. Потому Европа не может позволить себе отступить в нынешнем противостоянии с Россией. Даже при таком негативном варианте, как победа Трампа. Одиозный политик угрожает не только оставить нашу страну помощи, под угрозой существования непосредственно НАТО. Трамп еще при первом своем президентстве угрожал вывести США из состава организации из-за того, что, мол, другие члены Альянса финансируют его гораздо меньше, а Штаты тратят непомерные средства.

В настоящее время британцы пытаются активнее работать с континентальной Европой, чтобы мобилизовать ее мощности и нарастить производство оружия и боеприпасов для Украины и организовать крупные партии поставок всего необходимого для борьбы с армией РФ в Украине.

При этом Великобритания и страны Европы предлагают изменить стратегию противодействия России в 2024 году. По их мнению, сегодня Украине нужно в первую очередь защищать те достижения, которые она уже достигла на поле боя, чем переходить в большое наступление. При этом проводя процесс скопления нужных ресурсов, которые можно будет активно задействовать с течением времени.

Договор о безопасности – сигнал другим странам действовать

Великобритания берет на себя некую роль локомотива в оборонном сотрудничестве с Украиной. В Соединенном Королевстве решили стать первой страной, заключившей с Украиной двусторонний договор о безопасности. Договор, предусматривающий военную помощь в течение десяти лет, может быть подписан в ближайшее время. В Лондоне уверены, что этот шаг пришлет необходимые сигналы другим странам.

В рамках договора о безопасности акцент будет сделан на усилении возможностей ВМФ Украины и расширении действий в Черном море. Документ содержит обещания послевоенных гарантий безопасности для защиты от Москвы, если она задумает о следующем нападении, включая увеличение поставок оружия и возобновление санкций.

Основное внимание при поставке оружия будет сосредоточено на том, чтобы украинские силы стали более оперативно совместимыми с НАТО, чтобы действовать как долгосрочный сдерживающий фактор против будущих атак России.

Ключевая составляющая 10-летнего соглашения направлена на дальнейший обмен разведданными между Лондоном и Киевом. В рамках соглашения вооруженные силы Королевства продолжат свою учебную программу, при которой было обучено более 30 000 украинских военных.

Великобритания понимает угрозу и будет поддерживать Украину

"Это очень положительный шаг, когда наши союзники, учитывая негативные тенденции во внутренней американской политике, делают шаги, чтобы минимизировать возможные проблемы для Украины. Сегодня Великобритания достаточно активно отстаивает украинские интересы и помогает выстоять против России. Учитывая тот факт, что на Королевство ориентируется много стран Европы, такие шаги чрезвычайно полезны и действенны, особенно в сегодняшних непростых внешнеполитических условиях, в которых оказалась Украина", – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

"На мой взгляд, США все-таки уладят внутренние противоречия и выделят обещанный пакет помощи. Я не верю в самый плохой сценарий, при котором она прекратится. Что касается развития событий в этом отношении, если президентом станет Трамп, то существует все же угроза уменьшения помощи или же ее получать станет еще труднее. Он мыслит как бизнесмен. Например, выгодно финансово или нет помогать Украине. Мы со своей стороны должны будем найти такие аргументы, которые побуждали бы его понять тот факт, что существуют еще и геополитические интересы, требующие финансовых затрат.

Великобритания сегодня пытается занять более лидирующие позиции на мировой арене, которые она потеряла за последние годы. Что касается ее действий по поддержке Украины, то они достаточно прагматичны. Ведь, конечно, иметь запасной вариант всегда нужно, если вопрос с помощью для Украины со стороны главного участника антироссийской коалиции - США будет и дальше решаться с определенными проблемами. Такой шаг очень важен с политической точки зрения, поскольку показывает, что Британия не отступит в любом развитии событий. в Королевстве понимают как никто, как тяжело бороться с мировым злом, предоставив ему шанс на спасение", – отметил Александр Мережко.