'Демократия возвращается в это полушарие': сенатор-республиканец заявил, что после Венесуэлы будут Куба, Никарагуа и Колумбия. Видео

Республиканская партия Сената США заявила, что события в Венесуэле являются лишь началом более широких изменений в Латинской Америке. Политики обозначили намерения свергнуть режимы в трех других странах.

Об этом заявил сенатор-республиканец Рик Скотт в комментарии американскому телеканалу Fox News. По его словам,"полицейские операции" могут состояться в Никарагуа, Колумбии и на Кубе.

"Я горжусь тем, что сделали президент, Марко Рубио, Пит Хегсет, наши военные, Мария Коринна Мачадо, и то, что они сделали в Венесуэле, изменит Латинскую Америку. Это начало изменений в Венесуэле, потом мы исправим Кубу, Никарагуа будет исправлена, в следующем году мы получим нового президента в Колумбии. Демократия возвращается в это полушарие", – заявил Скотт.

Напомним, ранее Белый дом выдвинул Венесуэле жесткие условия для восстановления полноценного нефтяного экспорта. Вашингтон требует от временного правительства в Каракасе немедленно прекратить сотрудничество с Китаем, Россией, Ираном и Кубой, а также согласиться на приоритетное партнерство с США в нефтяной отрасли.

До этого сообщалось, что Венесуэла согласилась передать США от 30 до 50 млн баррелей подсанкционной нефти на сумму до 2 млрд долларов, фактически перенаправив экспорт из Китая на американский рынок.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп опроверг проведение выборов в Венесуэле как минимум в течение месяца. Сейчас страну нужно восстанавливать, а такой процесс может длиться полгода, что потребует значительных финансовых ресурсов.

