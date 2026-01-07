Трамп потребовал от Венесуэлы немедленно прекратить любое сотрудничество с Китаем и Россией: что известно

Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Венесуэле жесткие условия для восстановления полноценного нефтяного экспорта. Вашингтон требует от временных властей страны немедленно прекратить сотрудничество с Китаем, Россией, Ираном и Кубой, а также согласиться на приоритетное партнерство с Соединенными Штатами в нефтяной отрасли.

Только после выполнения этих требований Каракас сможет рассчитывать на разрешение качать и продавать больше нефти. Об этом сообщает ABC News

Администрация Трампа донесла свои требования временному президенту Венесуэлы Делси Родригес. Первым условием является полный разрыв экономических и политических связей с Китаем, Россией, Ираном и Кубой, которые США считают ключевыми союзниками режима Мадуро. Вторым – согласие Каракаса на эксклюзивное партнерство с Соединенными Штатами в добыче нефти и предоставление приоритета американским компаниям при продаже тяжелого венесуэльского сырья.

Государственный секретарь США Марко Рубио, как сообщается, заявил законодателям на закрытом брифинге, что у Вашингтона есть серьезные рычаги давления на Каракас. По оценкам США, венесуэльские нефтяные танкеры сейчас полностью заполнены, а без возможности продать нефть страна может стать финансово неплатежеспособной уже через несколько недель.

Председатель Комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер в эксклюзивном интервью ABC News подтвердил, что стратегия США основывается именно на контроле над нефтяными потоками Венесуэлы. Он подчеркнул, что план не предусматривает развертывания американских войск, а реализуется через контроль судов и танкеров. По его словам, ни одно из них не должно идти, в частности, на Кубу или в Китай, а нефть должна продаваться на открытом рынке.

Белый дом официально не опроверг эту информацию. Высокопоставленный чиновник администрации заявил, что президент Трамп стремится "максимально повлиять на остаточные элементы режима в Венесуэле" и заставить их сотрудничать с США – в частности в вопросах миграции, борьбы с наркотрафиком, восстановления нефтяной инфраструктуры и использования ресурсов в пользу венесуэльского народа.

Кроме того, Трамп объявил, что временная власть Венесуэлы передаст США от 30 до 50 миллионов баррелей нефти для продажи по рыночной цене. По словам американского президента, вырученные средства будут находиться под его контролем и должны быть направлены "на благо Венесуэлы и Соединенных Штатов".

Ранее Дональд Трамп также заявлял о введении полной блокады санкционных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу или выходящих из нее, подчеркивая, что США "не пропустят никого, кто не должен проходить".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что при попытке побега от американских военных задержанный в Венесуэле Николас Мадуро и его жена Силия Флорес ударились головами, пытаясь спрятаться в своем комплексе. Об этом чиновники администрации Дональда Трампа сообщили законодателям США во время закрытого брифинга.

