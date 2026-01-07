Венесуэла передаст США нефть на впечатляющую сумму: что предусматривает новое соглашение Трампа

Венесуэла согласилась передать США от 30 до 50 млн баррелей подсанкционной нефти на сумму до 2 млрд долларов, фактически перенаправив экспорт из Китая на американский рынок. Поставки будут осуществляться в американские порты, а экспорт будет контролировать правительство США при участии компании Chevron.

Видео дня

Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, нефть будет продаваться по рыночной цене, а все финансовые потоки от сделки будут находиться под его личным контролем.

Цель – гарантировать, что средства будут использованы "на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов". Реализацию плана он поручил министру энергетики США Крису Райту, который должен немедленно начать организацию поставок. Сырую нефть планируют доставлять на судах непосредственно к разгрузочным причалам в США.

По оценкам Reuters, общая стоимость экспорта венесуэльской нефти в США в рамках этой договоренности может достичь 2 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает фактическое перенаправление потоков венесуэльской нефти из Китая на американский рынок. Именно Китай в течение последнего десятилетия был ключевым покупателем венесуэльского сырья.

Трамп прямо заявил, что ожидает от временного руководства Венесуэлы открытия нефтяного сектора для американских и частных компаний. В противном случае, по его словам, страна рискует столкнуться с дальнейшей эскалацией, включая более жесткие меры со стороны США.

Ситуация осложняется тем, что Венесуэла имеет миллионы баррелей нефти, уже загруженных на танкеры и хранящихся в резервуарах, но не может их полноценно экспортировать из-за блокады, введенной США с середины декабря. В Каракасе называли действия США вмешательством во внутренние дела и обвиняли Вашингтон в попытке завладеть стратегическими нефтяными запасами страны.

Сейчас весь поток венесуэльской нефти в США фактически контролирует компания Chevron – единственная американская фирма, которая имеет действующее разрешение на такие операции. Она экспортирует от 100 до 150 тысяч баррелей в сутки, оставаясь единственным стабильным каналом поставок даже во время блокады.

По информации источников Reuters, стороны обсуждают различные механизмы продажи, в частности аукционы для американских покупателей и выдачу специальных лицензий партнерам PDVSA. Также рассматривается возможность использования венесуэльской нефти для пополнения Стратегического нефтяного резерва США, хотя Дональд Трамп публично этого пока не подтверждал.

Новости о сделке уже повлияли на рынок, цены на сырую нефть в США снизились более чем на 1,5%, а спреды на тяжелые сорта нефти в районе Мексиканского залива сократились примерно на 50 центов за баррель. Американские нефтеперерабатывающие заводы в этом регионе технически готовы работать с тяжелой венесуэльской нефтью и до санкций импортировали до 500 тысяч баррелей в сутки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия потеряла триллионы долларов из-за занижения стоимости ее нефти и нефтепродуктов. Центробанк РФ уже предупредил о сокращении расходов бюджета, если цены на нефть не вырастут

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!