Трамп заявил, что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой, но не исключил повторной военной операции

В Венесуэле не будут проходить выборы как минимум в течение месяца. Сейчас страну нужно восстанавливать, а такой процесс может длиться полгода, что потребует значительных финансовых ресурсов.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Слова главы Белого дома приводит американский телеканал NBC.

Восстановление Венесуэлы

По словам американского президента, эти расходы, как посчитал Вашингтон, впоследствии могут быть компенсированы за счет нефтяных доходов Венесуэлы. В то же время он заявил, что Штаты не воюют с Каракасом.

"Мы не желаем Венесуэле войны. Нам нужны только наркоторговцы и люди, которые опустошают свои тюрьмы и направляют наркозависимых и психически больных к нам", – сказал он.

Трамп также добавил, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, которая после свержения Николаса Мадуро фактически возглавила страну, сотрудничает с американским правительством.

Контроль за процессами в Венесуэле, как говорит глава Белого дома, будут осуществлять госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Гегсет, заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер и вице-президентДжей Ди Вэнс.

В то же время Дональд Трамп не исключает повторной военной операции в Венесуэле, если новая власть в Каракасе не будет сотрудничать с США.

"Мы готовы к этому. Собственно, мы сразу спланировали это", – заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможном повторном вторжении, подчеркнув, несмотря на то, что этот сценарий маловероятен, он может быть реализован, если Каракас не будет поддерживать усилия США в Венесуэле.

Как сообщал OBOZ.UA, заявление о том, что США не будут воевать с Венесуэлой озвучил ранее постпред США в ООН Майкл Уолтц. Чиновник заявил, что спецоперация была законной правоохранительной акцией против Николаса Мадуро и Силии Флорес, обвиняемых в США в тяжких преступлениях, а Вашингтон не будет проводить полную оккупацию страны.

