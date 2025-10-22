'Даже 'Томагавки' могут не изменить ситуацию': Портников объяснил, в какую 'ловушку' попал Трамп и на что рассчитывает Путин

Президент США Дональд Трамп не прибегает к реальному давлению на Россию из-за страха выглядеть слабым. В случае, если поставки ракет "Томагавк" и усиление санкций не заставят Москву остановить агрессию – у Вашингтона просто не останется "карт".

В то же время российскому диктатору Владимиру Путину удалось заманить Трампа в ловушку. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал украинский журналист, публицист и политический аналитик Виталий Портников.

Трамп избегает реального давления на Россию

Несмотря на то, что Трампу не удается уговорить Путина принять его предложение о прекращении огня, прибегать к реальному давлению на Москву президент США не спешит. И для промедлений у него может быть несколько причин, считает Портников.

"Трамп считает, что давление должно быть словесным, не практическим. И, кстати, это тоже может быть его расчет: если он начнет действовать жестко, а это не даст результата, он просто будет выглядеть слабым. Потому что мы должны понимать: даже "Томагавки" могут не изменить ситуацию на поле боя. Мы же даже не знаем, сколько их реально получит Украина", – подчеркнул журналист.

Похожая история, по его мнению, и с постоянным откладыванием введения санкций – как в отношении самой РФ, так и против стран, продолжающих покупать российскую нефть.

"Так же и санкции. Его санкционное давление на Китай из-за российской нефти может не сработать – Пекин просто не прекратит закупки. Тогда возникает вопрос: давить дальше на Путина – зачем? В конце концов, если и новые поставки оружия Украине, и санкции против энергетических союзников Москвы не приведут к завершению войны – что дальше? Это абсолютно реалистичный сценарий", – подчеркнул Портников.

Журналист также предостерег украинцев от наивной веры в существование "чудо-оружия", которое сразу положит конец кровопролитию.

"Мы же уже не раз возлагали надежды на "волшебное оружие", считая, что оно заставит Путина завершить войну. Но волшебного оружия не существует. Даже "Томагавки" им не станут", – подчеркнул он.

В то же время Портников поделился своим видением тактики Дональда Трампа.

"Эта вся "карусель" Трампа – то вверх, то вниз, то за Россию, то за Украину – только тактика. Он хочет заставить Россию согласиться на прекращение огня. А потом принудить Украину принять российские условия. Вот и вся стратегия. Ничего сложного. Просто Россия пока не соглашается на прекращение огня. И Трамп не понимает, что делать дальше", – сказал он.

В то же время, добавил Портников, свои коррективы в тактику Трампа постоянно вносит Путин, который заманил американского президента в искусно расставленную ловушку, на этот раз – со встречей в Будапеште.

"Путину надо держать Трампа в состоянии равновесия, чтобы не было новых санкций и дополнительного оружия для Украины. Это позволяет комфортно вести войну еще годами, принуждая Украину к капитуляции и ее исчезновению с политической карты мира. Если для этого надо льстить Трампу, позвонить ему, пообещать новую встречу – Путин это сделает. Сейчас все может сорваться, но через месяц-два снова прозвучит какой-то звонок, снова будет попытка встречи. И так – вплоть до 2029 года можно таскать эту карту", – подчеркнул журналист.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне Трамп попытался оправдаться за то, что не дает Украине завершить войну в свою пользу. Когда одна из репортеров спросила президента США, поддерживает ли он законопроект сенатора-республиканца Линдси Грэма об объявлении России террористическим государством – Трамп ответил, что она ничего "не знает о том, что говорит". А на упрек, что о препятствовании шансам Украины на победу – завел старую "пластинку" о своих попытках заключить соглашение между Украиной и РФ.

