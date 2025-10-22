Несколько причин, почему встреча Трампа и Путина в Будапеште не состоится и президент США все придумал. И почему это ничего не меняет. Интервью с Портниковым

В серии дипломатических импульсов последних дней вероятность быстрого воплощения второго саммита Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште заметно уменьшилась. Предварительные договоренности о подготовительных переговорах, в частности телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, разоблачили не только технические сложности организации встречи, но и более глубокие изменения ожиданий сторон относительно базы для мира. После разговора, по сообщениям, у Вашингтона и Москвы появились разные представления о том, что именно следует считать началом прекращения огня – симптом, который делает саммит скорее рискованной дипломатической лотереей, чем инструментом немедленного урегулирования.

Кремль практически отверг идею "замораживания" фронта на нынешней линии как окончательного решения – позиция, разрушающая оптимистические ожидания сторонников быстрого мирного компромисса. Точка расхождения очевидна: Трамп говорит об "остановке там, где стоят войска", а Москва требует более широкого "всеобъемлющего мира", который на практике означал бы политические уступки Киева. Если так – саммит рискует стать площадкой для символических жестов и международных маневров, а не реального мира. И как сообщили в Белом доме, "в ближайшее время встреча президента Трампа с Путиным не планируется". Более того, по сообщениям из Вашингтона, личная встреча Рубио и Лавров также уже "не нужна".

Своими мыслями по этим и другим актуальным вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился политический аналитик, публицист Виталий Портников.

– Что касается Будапешта. По словам Трампа, встреча должна состояться через две-три недели. Но поступают совсем другие новости по ее подготовке. Лавров и Рубио не договорились о переговорах, что было предсказуемо, учитывая то, что представители Кремля в унисон заявили о "выполнении целей так называемого "СВО", а не прекращении огня. Но тогда зачем вообще эти разговоры?

– Думаю, сама идея саммита в Будапеште основывалась на убеждении Трампа, что он сможет договориться с Путиным о прекращении российско-украинской войны. Возможно, Трамп действительно говорил с Путиным об определенных территориальных уступках со стороны Украины. А, возможно, после встречи с Зеленским он осознал, что украинские войска не отступят с тех позиций, которые занимают на Донбассе. Поэтому прекращение огня может быть только по фактической линии разграничения. Мы этого наверняка не знаем. Но факт в том, что Россия не отказывается от позиций, которые удерживает фактически с 2022 года. То есть сначала – "устранение причин конфликта" и "мирное соглашение", а уже потом прекращение боевых действий. А Трамп настаивает на обратном: сначала прекращение огня, потом переговоры. И он не может позволить себе еще одного внешнеполитического фиаско, подобного тому, что мы видели в Анкоридже. Собственно, это и есть нынешняя суть событий.

– Тогда зачем все эти разговоры о Будапеште? Трамп выходит и заявляет: будет саммит с Путиным, готовьтесь все.

– Это не имеет никакого значения, что говорит Трамп. Я об этом все время напоминаю. Собственно, сама практика комментирования его слов – это уже часть той политической ловушки, в которую нас хотят загнать. Трамп уже обещал двусторонний саммит Путина и Зеленского после Анкориджа. Затем – трехсторонний: Трамп, Путин и Зеленский. Ничего этого не произошло. Как выяснилось, он ни о чем даже не договаривался. Он говорил, что Индия наполовину сократила импорт российской нефти – этого тоже не произошло. Другими словами, Трамп делает множество заявлений, которые не имеют ничего общего с реальностью.

– Однако вред от этих заявлений есть. Они разрушают ту сплоченность и давление, которые выстраивались со стороны Европы и Украины, ведь США получают искаженный сигнал: якобы Трамп все "понял" о Путине и России и готов к давлению.

– На самом деле Трампу абсолютно безразлично, что происходит в Украине, на фронте. Да, он знает, что гибнут люди с обеих сторон. И в этом смысле и россияне, и украинцы для него – одновременно жертвы войны. Он хочет прекратить это убийство, как сам неоднократно говорил. Это его позиция. И уже потом – разбираться, кто прав. Абсолютно такая же логика, как и на Ближнем Востоке.

– Почему если тактика договориться с Путиным не срабатывает, нет реального давления?

– Трамп считает, что давление должно быть словесным, не практическим. И, кстати, это тоже может быть его расчет: если он начнет действовать жестко, а это не даст результата, он просто будет выглядеть слабым. Потому что мы должны понимать: даже "Томагавки" могут не изменить ситуацию на поле боя. Мы же даже не знаем, сколько их реально получит Украина.

Так же и санкции. Его санкционное давление на Китай из-за российской нефти может не сработать – Пекин просто не прекратит закупки. Тогда возникает вопрос: давить дальше на Путина – зачем? В конце концов, если и новые поставки оружия Украине, и санкции против энергетических союзников Москвы не приведут к завершению войны – что дальше? Это абсолютно реалистичный сценарий.

Мы же уже не раз возлагали надежды на "волшебное оружие", считая, что оно заставит Путина завершить войну. Но волшебного оружия не существует. Даже "Томагавки" им не станут. Эта вся "карусель" Трампа – то вверх, то вниз, то за Россию, то за Украину – лишь тактика. Он хочет заставить Россию согласиться на прекращение огня. А потом принудить Украину принять российские условия. Вот и вся стратегия. Ничего сложного. Просто Россия пока не соглашается на прекращение огня. И Трамп не понимает, что делать дальше.

– Зачем Путину Будапешт? Он говорит, что Россия имеет преимущество на фронте, давит со всех сторон, экономически чувствует себя прекрасно и так далее.

– Путину надо держать Трампа в состоянии равновесия, чтобы не было новых санкций и дополнительного оружия для Украины. Это позволяет комфортно вести войну еще годами, принуждая Украину к капитуляции и ее исчезновению с политической карты мира. Если для этого надо льстить Трампу, позвонить ему, пообещать новую встречу – Путин это сделает.

Сейчас все может сорваться, но через месяц-два снова раздастся какой-то звонок, снова будет попытка встречи. И так – вплоть до 2029 года можно таскать эту карту.

– Если не будет никаких конкретных договоренностей, значит и Будапешта не будет?

– Да. Не будут встречаться – потому что это было бы фиаско для Трампа. Что ему делать с выходом из встречи без результата? Для Путина это плюс, а для Трампа никакой не плюс.

– Если не будет результата, то есть не будет договоренностей и не будет саммита, может ли Трамп перейти от жесткой риторики к реальным действиям? Потому что отложили санкционный пакет, который якобы уже готов в Сенате. Поставки оружия по схеме: США производят, Европа покупает, НАТО поставляет, происходит не такими темпами, как бы хотелось.

– Она будет работать, но даже если Путин отвергнет трамповские инициативы, роста поставок не произойдет. Главная идея Трампа – он не хочет платить за эту войну. И от этой позиции он не отступит: пусть кто-то другой платит или покупает оружие за деньги. Европа не имеет достаточно денег, у него не так много оружия, которым можно торговать в этой схеме.

– Вообще понимает ли Трамп, чего хочет Путин?

– Я думаю, Трамп прекрасно понимает. Просто он считает, что Путин не сможет достичь этого чисто военным путем, и поэтому предлагает договориться о том, что уже получено. Трамп уже не против того, чтобы РФ удержала контроль над оккупированными территориями – он настаивает, чтобы Путин не приобретал больше. Путин зато уверен, что со временем получит еще больше и "решит вопрос".

– А о чем они могли говорить во время телефонного звонка, если оба потом объявили, что встреча будет в Будапеште?

– Возможно, Путин предлагал Трампу очередные иллюзии, которые тот принял за реальные шаги. Например: прекращение огня по линии фактического разграничения или вывод украинских войск из части Донецкой области – мол, "украинцы их и так потеряют". Такой разговор мог быть. Но это не имеет существенного значения для реальной ситуации.

– Сегодня, по вашему мнению, встреча в Будапеште ближе к тому, что состоится, или к тому, что ее отменят?

– Ближе к отмене. Но мы ничего не знаем о событиях ближайших недель: будет или не будет встреча Трампа и Си в Малайзии – и ее итоги могут повлиять на желание Трампа ехать в Будапешт. Многие факторы складываются одновременно. Но пока никаких предпосылок для саммита, учитывая контекст разговоров Лаврова и представителей Кремля, нет. Цели "специальной военной операции" должны оставаться выполненными для Москвы. Все. На сегодня мы сталкиваемся с тем, что американцы и россияне не могут согласовать этот вопрос – и больше о чем говорить? Все остальное – белый шум.

– Все выглядит так, что Трамп просто тянет время и его устраивает статус-кво – собственно так, как все происходит сейчас.

– Это я тоже не исключаю.

– И в большей степени нынешняя ситуация на руку России, потому что политически непонятно: где же Соединенные Штаты?

– С одной стороны – в пользу России, а с другой – что реально происходит в России? Они не захватывают дальше. Все эти территории сами по себе мало что меняют. Существенное – это не просто контроль над определенными областями, а ликвидация Украины как государства. Представим, они захватили всю Донецкую область. И что дальше? Если не могут продвинуться дальше – какое это имеет стратегическое значение?

– То есть сценарий: "Отдайте нам Донбасс" – чтобы Украина отказалась и Путин мог сказать: смотрите, они не хотят уступать?

– Конечно. Во-первых, Украина не захочет таких уступок; во-вторых, если согласится, это повлечет внутреннюю дестабилизацию, что облегчит ее демонтаж как государства. Идея проста: население устанет от противостояния, и тогда можно будет "переорганизовать" государственность.

– Европейские лидеры будто снова едут к Трампу – убеждать его. Он действительно человек последнего разговора? Это уже выглядит смешно.

– Смешно, да. Но другого президента США пока нет. И дело не только в том, что он последняя инстанция. Проблема в том, что с ним произошли какие-то серьезные изменения в последние годы. Что-то произошло с психическим здоровьем. Смотрите, я думал: если Трамп говорит о Будапеште, это значит, что Путин уже понимает – чтобы сдержать Трампа от реальных действий, надо пойти на уступки. Теперь видно, что этого нет. Значит, можем предположить, что Трамп либо просто что-то выдумал (как на Аляске), либо рассказывает собственные сны. А остальной мир вынужден жить в его вымышленной реальности – и никто не может его остановить.

Я не исключаю и худших предположений – начиная от изменений в поведении до начала деменции. При этом никто из его окружения не может позволить себе прямо сказать: "Господин президент, ваше состояние не позволяет вам эффективно работать". Они поддакивают – потому что это их карьерные интересы. И у некоторых из них может быть расчет "ждать его конца".

– Прямо "на его смерть"?

– Примерно так.