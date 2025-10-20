'Все гораздо сложнее': Трамп попытался оправдаться за то, что не дает Украине завершить войну в свою пользу. Видео

Президент США Дональд Трамп ответил на "неудобные" вопросы о признании России террористическим государством и почему он не дает Украине завершить войну на справедливых условиях. Глава Белого дома, как всегда, в подобных случаях ничего конкретного не сказал, зато попытался обвинить журналистку в некомпетентности.

В ходе встречи Дональда Трампа с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом в понедельник, 20 октября, во время общения с представителями СМИ, репортер спросила президента США, поддерживает ли он законопроект сенатора-республиканца Линдси Грэма об объявлении России террористическим государством.

"Если бы вы хоть что-то знали о том, что говорите, вы смогли бы... Я не думаю, что вы знаете, потому что это немного сложнее. Но звучит легко", – сказал в ответ президент США.

Вторая часть вопроса журналистки была об окончании войны в Украине.

"У вас есть власть, вы самый могущественный человек на земле, почему бы вам просто не дать Украине возможность завершить эту войну завтра?", – спросила она Трампа.

На это президент США попытался оправдаться тем, что он пытается заключить соглашение между Украиной и РФ.

"Мы как раз пытаемся заключить соглашение. Если мы договоримся, это будет замечательно. Если мы не заключим соглашение, то многие люди заплатят большую цену", – сказал Дональд Трамп.

Что думает Трамп о победе Украины

Дональд Трамп считает, что Украине не удастся победы в войне против России, хотя он и не исключает такую вероятность.

Журналисты напомнили Трампу, как совсем недавно, выступая на Генеральной ассамблее ООН он заявлял, что Украина могла бы выиграть войну и сохранить свою территорию. На что президент США ответил, что никогда не говорил о гарантированной победе Украины, а лишь признавал возможность такого развития событий.

"Они все еще могут победить. Не думаю, что это произойдет, но они все еще могут победить. Я никогда не говорил, что они победят, только что они могут. Может произойти все, что угодно. Знаете, война – очень странная вещь. Много плохого случается. Много хорошего случается", – сказал он журналистам в Белом доме.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп отрицает, что говорил Зеленскому отдать России неоккупированные части Донецкой и Луганской областей. Он повторил свое недавнее заявление об остановке войны на линии фронта, которая сейчас существует.

