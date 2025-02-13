Даже если США решат 'выйти из игры', Европа продолжит поддерживать Украину, – Каллас

Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заверила, что Европа продолжит поддерживать Украину в случае прекращения американской помощи. Она также раскритиковала тактику переговоров, когда сдают все еще до их начала.

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Такую позицию Каллас высказала перед началом неформальной встречи Совета Украина-НАТО в четверг, 13 февраля. Комментируя возможное уменьшение помощи США, она привела данные, полученные во время встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым: 55% военных расходов Украина финансирует самостоятельно, 25% поступает из Европы, еще 20% приходятся на США.

Если США действительно решат "выйти из игры", Украина продолжит защищать принципы суверенитета, территориальной целостности, а также принципы, за которые стоит Европа. И Европа поддерживает Украину в этих усилиях, заявила глава дипломатии ЕС.

"Россия хочет от нас сделок, но сама даже не думает их выполнять. Я также думаю, что это не хорошая тактика переговоров, когда вы сдаете все еще до того, как переговоры начались. Это не будет работать. Попытки примирения (РФ. – Ред.) всегда терпят неудачу", – сказала Каллас.

Она напомнила, что страны Евросоюза вместе с Соединенными Штатами и Великобританией в 17 раз превышают РФ по экономическому потенциалу и коллективное Запад может выйти с новыми инициативами по поддержке Украины, если Украина будет продолжать сопротивление.

Потому что принципы, за которые стоит Европа, не изменились, как принципы, за которые борется Украина.

На вопрос относительно отношения Америки к вступлению Украины в НАТО дипломат сказала, что именно членство в НАТО является не только самой мощной гарантией безопасности для Украины, но и наименее затратной, и такая возможность не может закрываться еще до того, как переговоры даже начались.

"Снова, мы не должны ничего исключать со стола переговоров до того, как переговоры даже начались. Потому что это игра в одни ворота за РФ, это то, чего они хотят. Почему мы должны отдавать им все, чего они хотят? Это попытка умиротворения, это никогда не будет работать", – сказала Каллас.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп 12 февраля заявил, что Украина "вряд ли вернет" все территории, а возвращение к границам 2014 года назвал "невероятным". Он также сказал, что не видит угрозы в прямом диалоге с РФ без участия президента Зеленского, и поддержал заявление главы Пентагона о том, что вступление Украины в НАТО нереалистично.

Президент Владимир Зеленский 13 февраля рассказал, что во время телефонного разговора с Трампом сказал, что прекращение огня на фронте невозможно без предоставления гарантий безопасности, ведь доверять РФ нельзя. Если США не хотят вступления Украины в НАТО, такие гарантии могут быть иными, но более дорогими – в частности, в виде размещения 100 тысяч иностранных военных на украинской территории, заявил украинский лидер.

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