'Давление на правительство будет продолжаться': лидер чешской оппозиции заверил, что Украина продолжит получать помощь

Сегодня только Украина мешает вторжению страны-агрессора России на территорию бывших стран Восточного блока. Именно поэтому политики Чехии, прежде всего нынешняя оппозиция, будут прилагать усилия, чтобы поддержка Украины их государством продолжалась.

Чешская общественность на фоне пассивной позиции текущего правительства и без того продолжает помогать Украине. Об этом сообщил глава Гражданской демократической партии, депутат палаты представителей чешского парламента Мартин Купка.

Давление на правительство

"Я хочу заверить как всех украинцев, которые живут здесь, в Чехии, так и всех, кто находится в Украине, что многие из нас вносит свой вклад в помощь украинцам, а также в помощь им в борьбе против российской агрессии", – отметил лидер чешской оппозиции.

Он заверил, что давление на чешское правительство, чтобы оно "вело себя адекватно" ситуации, с которой сталкивается Украина, будет продолжено.

Заслон от агрессии

"Нынешняя борьба украинцев против российской агрессии в том числе создает заслон для дальнейшего вторжения Владимира Путина на территорию Европы, по крайней мере на территории бывших стран Восточного блока", – отметил Мартин Купка.

Он вспомнил действия предыдущего правительства (в котором он был министром транспорта) в отношении Украины, в частности, напомнил о "снарядной инициативе". Так или иначе, чехи будут продолжать помогать Украине, тем более в ситуации, когда правительство ведет себя пассивно, заявил чешский оппозиционер.

О чем речь

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на сегодня более половины граждан Чехии считают, что их страна должна и в дальнейшем оказывать Украине военную помощь. Агентство Kantar CZ провело соответствующий опрос среди жителей страны, и его результаты обсудили в студии во время телепрограммы.

Как стало известно в феврале, чешская программа по закупке боеприпасов для Украины столкнулась с трудностями: из запланированных 5 миллиардов евро поступило лишь 1,4 миллиарда. Поэтому полное выполнение программы и объем поставок снарядов оказались под вопросом.

Напомним, что Чехия не будет сворачивать инициативу по поставкам боеприпасов для Украины, но меняет формат своего участия. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что Прага готова в дальнейшем выступать посредником или привлекать компании с соответствующим ноу-хау, однако больше не будет финансировать закупки за счет государства.

