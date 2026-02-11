Чешская инициатива по поставкам боеприпасов для Украины под угрозой: в НАТО рассказали, что произошло

Чешская программа по закупке боеприпасов для Украины столкнулась с трудностями: из запланированных 5 миллиардов евро поступило лишь 1,4 миллиарда. Из-за этого полное выполнение программы и объем поставок снарядов оказались под вопросом.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление высокопоставленного чиновника НАТО по военным вопросам. Он отметил, что речь идет о закупках артиллерийских боеприпасов на мировом рынке.

Чиновник НАТО добавил, что на мировом рынке сейчас доступны боеприпасы на сумму около 16 миллиардов евро. Планируется потратить пять миллиардов евро, сосредоточившись на закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов, однако, по состоянию на момент публикации, доноры собрали лишь 1,4 млрд евро.

Чешская инициатива финансируется за счет иностранных доноров, среди которых Германия, Дания и Нидерланды, а также при участии чешского оборонного ведомства. Программа направлена на закупку крупнокалиберных артиллерийских снарядов для Украины.

В декабре 2025 года миссия НАТО в Украине сообщала, что в рамках этой инициативы было закуплено около 1,8 миллиона артиллерийских снарядов. Это составляло 43% от всех боеприпасов, поставленных Украине, и примерно 70% от потребности в боеприпасах советского калибра.

В прошлом году на закупку боеприпасов в рамках программы потратили около 4,8 миллиардов долларов. Вклад Чехии составил 145,15 миллионов долларов.

Напомним, Чехия не будет сворачивать инициативу по поставке боеприпасов для Украины, но меняет формат своего участия. Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что Прага готова в дальнейшем выступать посредником или привлекать компании с соответствующим ноу-хау, однако больше не будет финансировать закупки за счет государства.

