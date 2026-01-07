'Мы пришли к выводу': Бабиш подтвердил, что чешская инициатива боеприпасов для Украины будет продолжена

Чехия не будет сворачивать инициативу по поставкам боеприпасов для Украины, но меняет формат своего участия. Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что Прага готова в дальнейшем выступать посредником или привлекать компании с соответствующим ноу-хау, однако больше не будет финансировать закупки за счет государства.

В то же время правительство будет пересматривать механизмы реализации инициативы из-за замечаний относительно ее прозрачности. Об этом Андрей Бабиш сообщил после заседания Совета национальной безопасности и встречи с президентом Чехии Петром Павелом, сообщает "Укринформ".

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подтвердил, что инициатива по поставкам боеприпасов для Украины будет продолжена, но в измененном формате. По его словам, Чехия в дальнейшем может участвовать как посредник или через частные компании, которые имеют соответствующие технологии и опыт, однако государство больше не будет делать финансовых взносов. Бабиш отметил, что правительство считает необходимым дополнительно изучить ситуацию вокруг инициативы, поскольку ранее, по его словам, не все процессы были полностью прозрачными. Власти еще будут возвращаться к этому вопросу.

Глава правительства также рассказал, что накануне встречи "Коалиции желающих" в Париже обсуждал продолжение инициативы с лидером партии SPD и спикером нижней палаты парламента Томио Окамурой, который ранее резко критиковал ее. По словам Бабиша, Окамура не возражает против инициативы при условии, что Чехия не будет финансировать ее из бюджета. В то же время экс-премьер Петр Фиала, один из авторов "снарядной инициативы", раскритиковал позицию действующего правительства, заявив, что фактический отказ от активного участия вредит международной репутации Чехии и подрывает поддержку Украины. Он подчеркнул, что в долгосрочной перспективе такая политика может иметь негативные последствия для внешних отношений страны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Чехия может и в дальнейшем оставаться участницей так называемой чешской снарядной инициативы для Украины, но не будет финансировать закупку боеприпасов из государственного бюджета. Прага готова участвовать в процессе при условии, если финансирование обеспечат другие государства.

