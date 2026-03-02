Более половины чехов поддерживают военную помощь Украине: социология

Более половины граждан Чешской Республики считают, что их страна должна и в дальнейшем оказывать Украине военную помощь. Агентство Kantar CZ провело опрос среди жителей страны, и его результаты обсудили в студии во время телепрограммы.

Результаты опроса обнародовали в эфире токшоу Чешского телевидения в воскресенье. Данные исследования представили при участии министра иностранных дел Чехии Петра Мацинки.

"Люди имели ощущение, что являются гражданами второго сорта, что правительство их покинуло", – заявил Мацинка, комментируя отношение части общества к украинцам.

Динамика поддержки

Продолжение военной помощи Украине поддерживают 54% респондентов. Это на 7 процентных пунктов больше, чем в октябре 2023 года. В то же время показатель на 7 пунктов ниже, чем в марте 2022 года.

Оценка интеграции украинских беженцев в чешское общество остается стабильной. 69% опрошенных считают, что украинцы интегрируются успешно – это соответствует уровню апреля 2023 года. Еще 24% заявили, что беженцам не удается интегрироваться, что на 1 пункт больше, чем три года назад.

Детали опроса

Наибольшие опасения относительно конкуренции на рынке труда зафиксировали в начале миграционной волны. Тогда 43% чехов считали, что присутствие беженцев усложнит поиск работы. Сейчас такое беспокойство выражают лишь 35% респондентов.

Положительный опыт общения с украинцами имеют 35% опрошенных – это на 5 пунктов больше, чем в октябре 2023 года. Нейтрально относятся к гражданам Украины 30%, тогда как в 2023 году таких было до 24%. Доля тех, кто имеет негативный опыт, остается неизменной – 21%.

Положительно украинцев воспринимают мужчины, молодые люди, респонденты с высшим образованием и избиратели оппозиционных партий.

Мацинка заявил, что часть негативных настроений сформировалась из-за действий предыдущей власти. "Это, безусловно, несправедливо по отношению к украинцам, но ответственность за это несет предыдущее правительство", – сказал он.

По его словам, правительство должно четко объяснять гражданам, что интересы Чехии остаются приоритетом, и подчеркнул, что "период, когда звучало: молчите, мы сейчас помогаем украинцам, – завершился".

Как сообщал OBOZ.UA, в январе министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка раскритиковал президента страны Петр Павел за ряд заявлений, сделанных во время визита в Киев. Речь шла о словах главы государства о возможной передаче Украине малых самолетов для противодействия дронам, систем раннего предупреждения и генераторов.

Министр подчеркнул, что эти инициативы не обсуждались с правительством и не были согласованы с партнерами по правящей коалиции. Мацинка прямо заявил, что президент не имеет мандата самостоятельно обещать или предлагать военную помощь.

