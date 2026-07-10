"Чтобы горела земля": Сибига высказался о "смягченных" санкциях против РФ

Украина призвала Европейский Союз отказаться от "смягченных" санкций против России и одобрить пакет мер, который нанесет ощутимый удар по экономике страны-агрессора. Киев ожидает только действенных ограничений, способных существенно усилить давление на Кремль.

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Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает "Укринформ". По его словам, санкции должны создать для РФ такие экономические последствия, чтобы под ней "горела земля".

Сибига призвал ЕС усилить санкционное давление на РФ

В комментарии по поводу обсуждения 21-го пакета санкций ЕС против России и предположений о его возможном принятии в смягченном формате Сибига подчеркнул, что международное давление на Кремль должно не ослабевать, а только усиливаться.

"Я не знаю, что такое "смягченные", я знаю, что такое действенные санкции. Мы настаиваем на действенных пакетах санкций, от которых у россиян должна экономически гореть земля под ногами, так же как она горит от наших дальнобойных специальных санкций", – подчеркнул чиновник.

Ключевые темы встречи в Брюсселе

Сибига также добавил, что 13 июля примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. По его словам, повестка дня предусматривает две ключевые части:

– первая – будет касаться возвращения украинских гражданских лиц, которых незаконно удерживает Россия;

– вторая – будет посвящена политическим вопросам, среди которых – ужесточение санкций против РФ, укрепление оборонного потенциала Украины, подготовка к отопительному сезону и продвижение евроинтеграции через открытие переговорных кластеров на пути к полноправному членству в ЕС.

Напомним, ранее Сибига обратился к россиянам, подчеркнув, что любые мирные инициативы без участия Украины нежизнеспособны, а концепция "духа Анкориджа" утратила актуальность. По его словам, реальный путь к завершению войны возможен только через переговоры с участием Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что экономическое ослабление РФ напрямую влияет на ее возможности наносить удары по Украине. Он добавил, что страна-агрессор уже утратила сильную экономику и фактически продолжает существовать в условиях войны.

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