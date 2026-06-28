"Дух Анкориджа мертв": Сибига обратился к россиянам по поводу переговоров

Любые мирные инициативы без участия Украины нежизнеспособны, а концепция "духа Анкориджа" утратила актуальность. Реальный путь к завершению войны возможен только через переговоры с участием Украины.

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Об этом в Х заявил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, любые мирные планы, разрабатываемые без участия Украины, не имеют перспектив.

"Россияне любят говорить о "духе Анкориджа". Как и с любым духом, никто на самом деле не знает, что это такое. Но россияне верят в него, и они думают, что все остальные тоже должны верить. Реальность ясно показывает одно: если "дух Анкориджа" вообще существовал, то сейчас он точно мертв", — говорится в посте министра.

Он подчеркнул, что россияне должны перестать полагаться на подобные нарративы и перейти к рассмотрению реальных предложений Украины относительно переговоров.

"Для России урок Анкориджа заключается в том, что любой мирный план, разработанный без Украины, обречен стать призраком и исчезнуть. Москва должна перестать верить в призраков и вместо этого отреагировать на серьезные предложения Украины сесть за стол переговоров и прекратить войну", – подчеркнул Сибига.

Отдельно глава МИД отметил, что затягивание войны будет иметь негативные последствия для страны-агрессора. Он подчеркнул, что Россия не сможет достичь заявленных военных целей.

"Чем дольше Путин будет отказываться принять реальность того, что он никогда не достигнет никаких целей на поле боя, тем хуже будет для России", – подытожил он.

Напомним, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров уверен: если пока что оккупированный Крым останется без топлива и электричества, то Кремль сядет за стол переговоров. Это понимает и военно-политическое руководство Украины, и именно поэтому украинские защитники, среди прочего, сосредоточены на пресечении вражеской логистики на оккупированный полуостров.

Также OBOZ.UA сообщал, что федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина сейчас находится в сильной позиции на поле боя, а России пора начать переговоры о замораживании линии фронта. Такое заявление он сделал 25 июня во время открытия Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске.

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