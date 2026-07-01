«Россию нужно поставить в определенные условия»: Зеленский объяснил, как спад экономики РФ влияет на количество вражеских атак

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию необходимо поставить в такие условия, при которых мир станет для неё единственным возможным выбором.

Видео дня

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Дублине по случаю начала председательства Ирландии в Европейском Союзе. Также глава государства сообщил, что досрочно возвращается в Украину из-за новых разведывательных данных о подготовке российского нападения.

По его словам, украинские власти уже отреагировали на полученную информацию, а военному командованию, Министерству внутренних дел и спецслужбам поставлены соответствующие задачи.

Президент подчеркнул: "Россию нужно поставить в такие условия, при которых, кроме мира, не будет других альтернатив".

Влияние на экономику

По словам президента, украинские силы противовоздушной обороны, военные, спецслужбы и разведка работают над тем, чтобы максимально защитить страну от российских ударов. Он отметил, что все ответственные структуры получили необходимые поручения для реагирования на угрозы.

Отдельно Зеленский обратил внимание на экономическое положение России. Он заявил, что страна-агрессор уже утратила сильную экономику и фактически продолжает существовать в условиях войны.

"Россия уже утратила сильную экономику и может лишь продолжать войну", – сказал глава государства.

Президент также пояснил, что экономическое ослабление РФ напрямую влияет на ее возможности наносить удары по Украине.

"Спад экономики РФ напрямую влияет на количество российских атак. Как только экономика России сокращается, мы сразу это видим. Сразу видим, как уменьшается возможность массированных атак. И все это отражается на количестве жертв в Украине", – подчеркнул Зеленский.

Беседа с Ирландией

Во время визита в Дублин президент Украины также провел переговоры с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Одной из тем встречи стало расследование по поводу поставок сырья в Россию.

По словам Зеленского, он выразил надежду на скорейшие результаты этого расследования. Президент подчеркнул, что каждая тонна сырья, поступающая в Россию, работает на ее военную машину и помогает поддерживать агрессию против Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 1 июля Зеленский прибыл с рабочим визитом в Ирландию. Там украинский лидер примет участие в церемонии открытия председательства Ирландии в Совете Европейского Союза и встретится с премьер-министром Микхолом Мартином и президентом Европейского совета Антониу Коштой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!