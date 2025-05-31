Что нужно Украине для создания ядерного оружия: эксперты раскрыли 'рецепт успеха'

Украина имеет практически все для того, чтобы в перспективе создать собственное ядерное оружие – от урана и научного потенциала до ракет-носителей. Не хватает только одного – специального реактора для производства оружейного топлива.

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Об этом интервью OBOZ.UA рассказала эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная. Она отметила, что в Украине есть все необходимые технологии для создания ядерного оружия, но не хватает ключевого элемента – оборудования для обогащения урана до оружейного уровня.

"Атомные реакторы на наших АЭС способны обогащать уран до 4,5-5%. А для оружейного урана это т показатель – 90% и более. И оборудования, которое способно это сделать, у нас нет", – подчеркнула она.

Несмотря на это, по словам эксперта, технологии для создания ядерного оружия у Украины есть, просто не хватает "железа".

"Технологий у нас уйма, а вот чего нет – так это оборудования", – добавила Кошарная.

Обычное ядерное топливо для украинских АЭС закупается за рубежом, но ситуация меняется. В 2023 году "Энергоатом" заключил соглашение с канадской компанией Cameco о производстве собственного ядерного топлива. Это открывает путь к будущему созданию стратегических запасов.

Кошарна также напомнила, что большинство стран, которые сейчас обладают ядерным оружием, получали помощь извне.

"Индии помогал СССР, Пакистану – США, Северной Корее – Россия и Китай, Ирану – США, Китай, СССР и Россия. Только израильтяне сами все сделали. Они, правда, этого не признают", – отметила она.

Эксперт подчеркнула, что израильская ядерная программа могла стать возможной благодаря украинским репатриантам, и в частности напомнила, что легендарный премьер Голда Меир была родом из Киева.

Другие специалисты сходятся во мнении, что создание ядерного оружия в Украине – реалистичный, но длительный процесс. Директор учебно-научного института "Физико-технический факультет" ХНУ имени Каразина Филипп Кузнецов, считает, что "все возможно".

Профессор кафедры АЭС Национального университета "Одесская политехника" Сергей Барбашев, отмечает, что "на это понадобится много лет".

Вот специалист по ядерной безопасности добавляет, что на этот вопрос уйдет не два и не три года.

Как сообщал OBOZ.UA, постпред Украины при ЕС с 2008-го по 2010 год Андрей Веселовский рассказал о предпосылках подписания Будапештского меморандума, объяснив, почему Украина добровольно отказалась от ядерного оружия. По его словам, трудно искать виновных в том, что это соглашение было заключено.

Также согласно опросу, проведенному по заказу Центра "Новая Европа", украинцы почти одинаково поддерживают две ключевые стратегии обеспечения безопасности государства: разработку собственного ядерного оружия (31,3%) и вступление в НАТО (29,3%).

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