Ровно 30 лет назад, 5 декабря 1994, был подписан Будапештский меморандум, согласно которому Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. Наша страна тогда добровольно отказалась от этого вооружения, но началось все еще раньше – с декларации о независимости Украины, в которой нужно было определить, должно ли в новом государстве остаться ядерное оружие.

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Это был сложный вопрос, так как для того, чтобы страна имела ядерное вооружение, в ней должен быть политический класс, который имел бы общие интересы и реализовал их. В Украине такого класса, национальной структурированности и единства на пороге 1991-1992 годов не было. Об этом в интервью OBOZ.UA сказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, а также постоянный представитель Украины при Европейском Союзе с 2008 по 2010 год Андрей Веселовский.

"И потому такой важный вопрос как ядерное оружие был одним из побочных, на который обращали внимание, но которое не оценили, потому что и некому было собственно оценить...В Верховной Раде было очень мало профессионалов, были в основном люди, которые громко произносили те или иные идеи, а не обязательно, что эти идеи были подкреплены экономикой или реальной политической практикой", – отметил он.

Поэтому Украина в те годы допустила несколько серьезных ошибок: она не взяла под свой контроль Черноморский флот, она не решила, что будет делать с ядерным оружием, не приняла решение о стратегическом направлении, а именно о движении в сторону Европейского Союза и НАТО, а также не разработала качественную экономическую политику на ближайшие годы.

"Поэтому это государство через несколько лет оказалось без ядерного оружия, с инфляцией в 10 тысяч процентов, а с пустыми заводами, фабриками, с тотальным обнищанием населения. Это прекратилось только уже где-то на рубеже 94-95 лет. Это общий контекст", – сказал Веселовский.

Стратегическое и тактическое ядерное оружие

Что касается стратегического ядерного вооружения, его Украина не могла использовать, так как средства управления и использования находились в Москве. Средств нацеливания межконтинентальных ракет у нас не было.

Тактическое ядерное оружие можно было использовать и на ракетах средней дальности, и в артиллерийских системах, которыми Украина владела в то время. Однако именно его украинские власти при непосредственном вмешательстве российских военнослужащих вывезли с территории Украины в первую очередь.

"Это произошло уже в первой половине 92-го. А дальше начались торги, требования сначала отдать стратегическое ядерное оружие и все средства его доставки. А потом, когда требовавшие почувствовали, что за это надо что-то заплатить, то начались торги, сколько мы вам за это заплатим", – напомнил дипломат.

Требовали США, Россия и другие ядерные государства мира, потому что они видели, что украинские власти тогда находились в ситуации неопределенности и неконсолидированности.

Будапештский меморандум

Под этим давлением, а также вследствие тяжелой экономической ситуации, когда нечем было заплатить за российский газ, и возник Будапештский меморандум. Он являлся политической компенсацией за вывоз из Украины ядерного вооружения.

"Это большая ошибка со стороны Украины. Но с другой стороны это объективные обстоятельства. Украина, где не было собственного политического украинского класса, где национализированная в значительной степени часть территорий СССР чудом возродилась как национальное государство, но это произошло уже сейчас. Тогда, в 1991-1992 годах, этот процесс только начинался", – отметил экс-посол.

По его мнению, трудно искать виновных в том, что это соглашение было заключено. Веселовский считает, что кто бы ни был в руководстве Украины на тот момент, он, вероятно, поступил бы так же.

США тогда подробно анализировали ситуацию в Украине. Видя, что государство только формируется, что политический класс только зарождается, а внутреннего единства у власти еще нет, они решили, что в этих условиях ядерное оружие могло стать "находкой для террористических групп". Именно поэтому в Вашингтоне решили перестраховаться, однако российские спецназовцы сработали лучше, подчеркнул дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не требует вернуть ядерное оружие, от которого она отказалась в начале 1990-х в обмен на "гарантии безопасности", зафиксированное в нарушенном Россией Будапештском меморандуме.

В то же время несправедливым является то, что, приложив усилия к лишению нашего государства ядерного статуса, Запад теперь отказывает ему во вступлении в НАТО как гарантии безопасности для Украины. Ввиду этого Киев одним из пунктов своего Плана победы сделал "пакет сдерживания" России в виде расположения на нашей территории западных неядерных вооружений.

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