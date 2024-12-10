Ядерное оружие или вступление в НАТО: опрос показал, что украинцы считают лучшей гарантией безопасности

Социологический опрос показал, что украинцы почти одинаково поддерживают две главные стратегии обеспечения безопасности для страны.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса по заказу Центра "Новая Европа".

Другие варианты получили гораздо меньше поддержки. Оборонный союз с США считают эффективным лишь 11,2% опрошенных, а миротворцы ООН могут обеспечить безопасность только для 8,9% респондентов. Что касается европейских войск на территории Украины, то этот вариант набрал минимум голосов – всего 6,4%.

Следует учитывать, что украинцы также оценивают реалистичность этих опций.

"В любом случае заметно сохранение, так сказать, тенденции на достижение самодостаточности – украинцы на протяжении последних лет главные ожидания безопасности связывали прежде всего с Вооруженными силами Украины, а потом уже с партнерскими возможностями. Почти одинаковый показатель по разработке украинского ядерного оружия и членства в НАТО может демонстрировать борьбу двух главных подходов – между суверенизированным подходом по усилению безопасности и верой в коллективную оборону", – указали социологи.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время позвонить по телефону своему американскому коллеге Джо Байдену.

Ранее сообщалось, что в список стран, не поддерживающих членство Украины в НАТО, добавился Люксембург.

Как сообщал OBOZ.UA, высокопоставленный дипломат НАТО спрогнозировал, что для достижения консенсуса по членству Украины в НАТО понадобятся недели и месяцы. Таким образом, Киев не сможет получить политические преференции накануне потенциальных переговоров о завершении войны.

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