Не более пяти лет: когда Украина смогла бы создать собственное ядерное оружие и чего не хватает

После демонстративного отказа России от курса на перемирие, который заменили усилившиеся ракетные атаки, в украинском обществе вновь заговорили о необходимости воссоздания собственного ядерного оружия. Чтобы супостату неповадно было.

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В английском языке для выражения возможности что-либо сделать используются два глагола – "can" и "may". Первый – это возможность физическая. Второй – возможность моральная: а можно ли? Со вторым вариантом насчет ядерного оружия вроде давно понятно – нет, нам взрослые страны не разрешат, мы договор подписали, на нас наложат санкции, объявят страной-изгоем и так далее.

Но как обстоят дела с возможностью физической? Если вынести за скобки морализаторство стран, которые должны были гарантировать нашу безопасность, но этого не сделали, если сесть и заняться делом – сможем ли?

Существует ли у Украины потенциал для восстановления в ближайшие годы собственного ядерно-топливного цикла (что подразумевает прекрасную возможность для создания ядерного оружия) – рассказывает OBOZ.UA.

В Украине – четверть специалистов-ядерщиков всей Европы

Несмотря на то, что от ядерного оружия, которое досталось Украине по наследству от Советского Союза, мы окончательно избавились еще в июне 1996 года (согласно злополучным Будапештским договоренностям), возможность создания собственного ядерного оружия сохранялась вплоть до конца 2010 года.

В Харьковском физико-техническом институте (где, кстати, в 1932 году расщепили ядро атома, впервые в мире) находилось около 120 килограммов высокообогащенного урана. Этот уран-235, с уровнем обогащенности 90%, использовался для научно-исследовательских работ, но надо отметить, что именно такой изотоп использовался в бомбе "Малыш" при ядерной бомбардировке Хиросимы. В настоящее время при создании ядерного оружия используется оружейный плутоний, но уран-235 ничего, тоже годится.

"Однако Янукович передал это ядерное топливо России. Причем, по договору, высокообогащенный уран должны были вывезти до апреля 2012 года, а вывезли весь уже до декабря 2010 года", – рассказывает OBOZ.UA эксперт по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности Ольга Кошарная.

Одним словом, главное препятствие для создания Украиной собственного ядерного оружия – отсутствие оружейного ядерного топлива и оборудования для его производства.

"Дело в том, что вся промышленная база для обогащения урана, создания оружейного плутония – специальные реакторы, центрифуги и так далее – осталась в России. Мы занимались вопросами ядерного оружия чисто теоретически", – рассказывает OBOZ.UA профессор кафедры АЭС Национального университета "Одесская политехника" Сергей Барбашев.

Кстати, в плане специалистов в области атомной энергетики Украина и сейчас – на одном из первых мест если не в мире, то в Европе.

"Украинское ядерное сообщество насчитывает более 3 тысяч человек, учитывая, что всего в Европейском ядерном сообществе – 14 тысяч специалистов. То есть вы понимаете, что очень большой вклад вносят именно украинские ученые. Мы – мощное ядерное государство, нашим партнерам есть у нас чему поучиться", – говорит OBOZ.UA директор учебно-научного института "Физико-технический факультет" ХНУ им. Каразина Филипп Кузнецов.

Не хватает лишь одного реактора

Итак, что мы имеем сейчас в плане потенциальной возможности воссоздания ядерного оружия? Собственного урана у нас много, его добыча ведется. Профессиональные специалисты – есть. Возможности для создания ракет-носителей, что крылатых, что баллистических, – еще какие.

Не хватает главного – оружейного ядерного топлива. Которое, в свою очередь, нарабатывается из обычного ядерного топлива для АЭС. Которого у нас тоже нет – мы его покупаем. Но это дело поправимое – еще два года назад, например, "Энергоатом" и канадская компания Cameco подписали соглашение о производстве собственного, украинского ядерного топлива.

Единственная загвоздка – для создания оружейного ядерного топлива из обычного для АЭС необходим специальный реактор.

"Атомные реакторы на наших АЭС способны обогащать уран до 4,5-5%. А для оружейного урана этот показатель – 90% и более. И оборудования, которое способно это сделать, у нас нет", – говорит Ольга Кошарная.

Кстати, утверждение, что у нас нет технологий для производства ядерного оружия (его используют те, кто по каким-то причинам противится появлению у Украины собственного ядерного оружия), мягко говоря, лукавое. Технологий у нас выше крыши, а вот чего нет – так это "железа".

Но как-то же появилось оно у Индии и Пакистана, у Северной Кореи и Ирана. Украина в этом отношении чем хуже? Те смогли, а мы не можем?

"Индии помогал СССР, Пакистану – США, Северной Корее – Россия и Китай, Ирану – США, Китай, СССР и Россия. Только израильтяне сами все сделали. Они, правда, это не признают. Но еще Голда Меир сказала: "Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим", – напоминает Ольга Кошарная.

Так что, технологически в области строительства ядерных реакторов мы слабее Израиля? Вряд ли. Не исключено, что Израиль создал ядерное оружие как раз во многом благодаря украинским репатриантам (кстати, сама Голда Меир – киевлянка).

И если уж Израиль, государство длиной 470 километров и шириной (в самом широком месте) 135 километров, незаметно смог создать всю необходимую инфраструктуру для получения собственного ядерного оружия, то почему Украина не сможет?

"Я думаю, что все возможно. Я вижу это по тем вкладам, которые мы показываем в ядерной науке и вообще в ядерной отрасли в целом", – говорит Филипп Кузнецов. Сергей Барбашев считает, что "на это потребуется много лет". А вот Ольга Кошарная, в свою очередь, полагает, что "это вопрос не двух и не трех лет".

То есть логично предположить, что четыре года минимум. Так что тут главное – политическая воля. А потом мы сможем смело говорить: ничего нет, но если что, да по России – так это с удовольствием!