США потребуют от Путина признать право Украины на военную силу – Bloomberg

США планируют потребовать от РФ забыть о "демилитаризации" Украины и признать право Киева иметь собственную армию и оборонный сектор. Также Москва должна будет уступить Запорожскую атомную станцию.

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Об этом в четверг 24 апреля, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники. По словам собеседников издания, ожидается, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсудит этот вопрос на следующей встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

Так, по словам источников, США потребуют от РФ признать право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность в рамках потенциального мирного соглашения.

Администрация Трампа также хочет, чтобы Москва вернула Украине Запорожскую АЭС, после чего объект, как планируется, перейдет под контроль США для управления энергоснабжением обеих сторон, заявили источники.

По их словам, детали планов еще не завершены и все еще могут измениться.

США также хотят обеспечить Украине проход через реку Днепр и вернуть оккупированные Россией территории в Харьковской области.

Согласие предоставить Киеву адекватно оснащенную и укомплектованную армию, как того требуют Украина и ее союзники в Европе, означало бы, что Путину придется отказаться от своей цели по "демилитаризации" Украины – одной из главных заявленных им военных целей, говорится в статье.

Это признак того, что администрация Трампа добивается некоторых уступок от Кремля, а также от Украины, пытаясь положить конец войне, пишет Bloomberg.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне в среду были непростыми, но конструктивными, хотя РФ "рассчитывала на большой скандал" после отмены участия США.

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