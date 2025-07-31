'Четко знаем, что надо для мира': Зеленский – об атаке РФ по Киеву, 'вбросах' врага по Часовому Яру и важных законопроектах. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о российских ударах по Украине и ситуации на фронте. Кроме этого, он прокомментировал принятие важных законопроектов, в частности относительно независимой работы антикоррупционных органов, финансирования Сил обороны и выплаты воинам.

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Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении 31 июля. По его словам, Украина является демократией, а власть прислушивается к мнению общества.

Зеленский – об ударах РФ по Киеву и другим регионам

Президент сообщил, что сегодня получил несколько докладов от Министерства внутренних дел по спасательным работам, разбору завалов после российского удара.

"ГСЧС Украины, все службы будут проводить работы столько, сколько это нужно. Ищут людей под завалами. Уже более сотни людей получили ту или иную помощь, много раненых, травмированных, среди них 14 детей. Сейчас десятки людей в больницах", – проинформировал Зеленский.

Он поблагодарил спасателей, полицейских, каждого врача, каждую медицинскую сестру и всех, кто задействован в помощи пострадавшим, а также все коммунальные службы. "Очень важно, что украинцы так оперативно и так по-человечески помогают друг другу выполнять свою работу, восстанавливают жизнь после российских ударов", – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что в результате удара по Киеву погибли 14 человек, среди них – шестилетний ребенок. Он выразил соболезнования всем родным, всем близким.

"Днем были еще российские удары по Сумщине, по Харьковщине, по Донецкой области – наш Краматорск, другие наши города и громады. И везде, где это возможно, работают наши спасатели, работают все службы, военные очень помогают. Я хочу поблагодарить за это!" – добавил он.

Ситуация на фронте

Зеленский проинформировал, что 31 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на фронте.

"Фронт, особенно Покровское направление – позиции наши подразделения все держат. Покровск, Доброполье – именно там наибольшая интенсивность боев. И важно, что наши воины уничтожают российские ДРГ, малые группы, которые пытаются постоянно прорваться в город, постоянно хотят там закрепиться. Это российская такая тактика, и наш на нее ответ – уничтожение оккупанта", – отметил он.

Президент добавил, что сегодня были российские "вбросы", в частности о Часов Яр, но это очередная российская дезинформация. Он подчеркнул, что украинские подразделения защищают позиции и отражают каждую попытку армии РФ продвигаться в Донецкой области, на Сумщине, на Харьковщине.

"И это непросто, но это защита самого права украинцев на жизнь. Каждое такое направление очень важно", – заявил глава государства.

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