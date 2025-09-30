'Четкий сигнал Москве': в Копенгагене обсудят возможность закрытия неба над частью Украины – The Telegraph

Европа может создать систему ПВО над западом Украины для перехвата российских ракет и дронов, а впоследствии закрыть небо и над Киевом. Это станет ответом на активизацию российских провокаций в Европе, включающих дроны, самолеты и кибератаки.

Такое предложение выдвинула группа высокопоставленных западных политиков и военных. Об этом пишет The Telegraph.

За последние три недели страна-агрессор РФ устроила серию провокаций в Европе: российские дроны вторгались на территорию европейских стран, самолеты были зафиксированы над Эстонией, а аэропорты, включая Хитроу, стали мишенью кибератак.

Издание отмечает, что эти действия россиян стали своеобразным тестом на готовность НАТО защищать свое воздушное пространство и демонстрируют стратегические амбиции Кремля по переписыванию европейской безопасности.

"Эти миссии были испытаниями. Они были разработаны для подтверждения гипотезы о том, что НАТО, в частности Соединенные Штаты, не имеет воли решительно реагировать на нарушение своего воздушного пространства", – пишет издание.

Реакция НАТО на угрозы России

Главный аналитик по вопросам иностранных дел издания Роланд Олифант отметил, что НАТО не прошло безупречно эти российские испытания. Он отмечает, что количество сбитых союзниками российских дронов над Польшей составляло лишь мизерную часть от количества обезвреженных украинскими силами целей.

Как отметил аналитик, стратегической целью России является создание "новой архитектуры европейской безопасности" и восстановление доминирования Москвы по крайней мере на части континента, что предполагает, среди прочего, уничтожение суверенитета Украины и потенциальный распад НАТО.

Олифант также указал, как могут действовать европейские члены НАТО, учитывая эту угрозу.

Какой ответ готовят страны-члены НАТО

Европейские члены НАТО рассматривают возможность создания противовоздушного щита над западной Украиной для перехвата российских ракет и дронов с перспективой распространения его на Киев.

Такой вариант укрепления противовоздушной обороны Европы предложила группа высокопоставленных западных политиков и военных, отмечает издание.

"Это продемонстрировало бы, что Европа достаточно решительна, чтобы дать отпор воздушным вторжением и взять на себя определенный риск для этого", – подчеркивают аналитики.

Издание отмечает, что такая мера может значительно усилить оборонительные возможности Украины и послать Путину четкий сигнал: если Россия создает проблемы для Запада, Европа способна делать то же самое в ответ.

Эту идею воздушного щита лидеры НАТО обсудят на этой неделе на встрече в Копенгагене, где будет определяться стратегия дальнейшего реагирования на угрозы со стороны РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные начали развертывание в Дании миссии для распространения опыта защиты от дронов. Именно наши специалисты и технологии могут стать ключевым элементом для будущей европейской "Стены дронов".

