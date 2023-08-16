Через полтора года войны на Западе накопилась усталость – что будет с военной и финансовой помощью для Украины

В последнее время в западных СМИ все чаще можно встретить мнение о том, что перспективы украинского контрнаступления очень сомнительны. Мол, начавшись в июне, он так и не принес пока серьезных результатов. При этом большинство союзников (Германия, Великобритания и США. – Ред) говорят, что предоставили Украине все необходимое вооружение, а потому увеличение его объемов или передача новых типов – не ко времени.

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Тот же канцлер Германии Олаф Шольц уже долгое время не может утвердить передачу дальнобойных ракет, которые значительно облегчили бы продвижение украинских войск. В то же время повторяет как матру, о дипломатическом разрешении конфликта с РФ, забывая добавить, что сегодня это означало бы согласиться на условия России по оккупации части украинской территории. Руководитель штаба Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Брюсселе Стиан Йенсен, идет дальше и прямым текстом, говорит, что одним из решений для Украины в данной ситуации может быть отказ от территории – взамен получения членства в НАТО.

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Так или иначе, но сложившаяся на сегодня ситуация требует кардинально других подходов и средств, ведь "замораживание" ситуации играет на руку именно России и вредит интересам Украины. Подход Запада в начале войны – контролируемое давление на Россию, при котором она постепенно ослабевала, Украину уже не устраивает, ведь такая стратегия очень растянута по времени, а мы ежедневно платим ужасную цену.

"Имеет ли Украина достаточно оружия, чтобы изменить баланс в войне и одержать верх? Ответ нет. Ведь не хватает оружия. И мы это знаем из того факта, что Украина сейчас не в состоянии осуществить очень решительное контрнаступление против российской армии. нужна дополнительная помощь", – эти слова принадлежат не представителям нашего государства, а президенту Польши Анджею Дуди, который как никто понимает простой факт – если мы таки не устоим, то следующей, если не завтра, то послезавтра будет именно его страна". К слову, российские пропагандисты и власть имущие этого и не скрывают.

Важным фактором, влияющим на выделение оружия и финансов – вступление США, а также ЕС в предвыборные кампании. Это естественно приводит к тому, что внимание перемещается от проблем внешней политики на более близкие избирателям – внутренние вопросы. Все это происходит на фоне усталости, которая за полтора года войны, как ни крути, накопилась в дружественных нам странах. Конечно, она не приобрела агрессивные масштабы, но политики, связанные с предвыборной гонкой, должны учитывать этот фактор.

Тайвань вместо Украины

Первым звонком, с помощью которого могут возникнуть проблемы, стала новость о том, что президент США Джо Байден обратится в Конгресс с просьбой профинансировать оружие для Тайваня из дополнительного бюджета для Украины, чтобы ускорить поставки оружия этой стране на фоне роста угрозы со стороны Китая. Запрос поступил вслед за заявлением Белого Дома о том, что США впервые снабжали Тайвань оружием на сумму 345 млн долларов из своих запасов в рамках системы, известной как "полномочия президента по сокращению", которая использовалась для отправки оружия в Украину.

"Намерение Администрации США сделать запрос на поставку оружия Тайваню как части запроса на поставку оружия Украине уже некоторое время обсуждалось в Вашингтоне, но для многих в Украине стало сенсацией, – говорит министр иностранных дел Украины в 2014–2019 годах Павел Климкин. – Для кого-то поводом для разговоров о "измене" и о том, что Тайвань получит оружие за счет Украины. Что, конечно, бред, потому что каждый получит "свое". Но внешнеполитические последствия этого шага будут очень серьезными. Тайвань впервые получит оружие за счет американской помощи, а не путем его покупки – то есть на тот же тип, как получаем его мы. В Конгрессе США обеспечить поддержку такого "общего" запроса будет легче – будет меньше дискуссий среди республиканцев и двухпартийный консенсус проще построить. Но в Кремле прочтут это как проявление слабости и правильности своей тактики "переждать и истощить Запад".

По мнению Павла Климкина, эту угрозу было бы немедленно встретить решением о предоставлении Украине нового оружия, например дальнобойных ракет.

"В настоящее время ставки растут, в январе следующего года на Тайване состоятся президентские выборы, которые станут рубиконом для китайской стратегии и тактики. Повышение ставок с военной помощью может все больше переносить фокус внимания с Украины на Тайвань, что нам этой осенью совсем не нужно", – считает Павел Климкин.

Проблемы признаются

Те, что ближайшая осень будет сложной и в большинстве решающей, говорят и украинские чиновники, ведь 30 сентября в Штатах заканчивается финансовый год, а значит утверждение нового бюджета.

Так, глава премьер-министра Украины Денис Шмигаль, комментируя вопрос помощи, отметил, что "очень тяжело с Конгрессом. Я убежден, в сентябре-октябре будет вообще целая битва за то, чтобы не потерять поддержку Украины. Имею в виду прямое бюджетное финансирование. Поэтому впереди большая работа".

Глава правительства также признал, что средства становятся все тяжелее. Несмотря на войну, западные партнеры требуют от Украины реформ, полноценного принятия обновленного законодательства и четкого контроля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение США по увеличению финансовой помощи Тайваню никак не повлияет на помощь нашему государству.

"Как они внутренне решают те или иные вопросы - уже их ситуация, но я не сомневаюсь, что решения, которые будут разрабатываться в администрации в плане поддержки Украины, по сути, в результате к уменьшению этой поддержки не приведут", - отметил Кулеба. В то же время он подчеркивает, что "все больше раздаются голоса в разных странах мира, о том, что нужны переговоры, и они становятся громче".

Факт того, что вопрос о выделении военной и финансовой помощи со стороны США становится все более проблематичным, показывает и интервью для американских СМИ посолки Украины в США Оксане Маркаровой. Основной месседж, который госпожа посолка повторяет несколько раз – Украина готова к любому контролю над выделенными средствами, которые она получает для противостояния России.

"Мы поддерживаем прозрачность и подотчетность. Какие дополнительные меры, по мнению ваших граждан и Конгресса, не понадобились, мы открыты и готовы, и мы уже делаем это. Любые дополнительные требования возникли, мы, конечно, готовы их обсуждать. Я не могу сказать, что мы уверены, что поддержка оказывается навсегда, даже когда она есть. Нет, это постоянная работа", – отметила Оксана Маркарова.

Маркарова также признала исторические проблемы Украины с коррупцией, но, по ее словам, это не должно ставить под угрозу поддержку. Многие на Западе считают иначе.

Республиканцы против

10 августа администрация президента США направила запрос в американский Конгресс для выделения дополнительной финансовой помощи Украине из-за завершения очередного бюджетного года.

Байден пригласил в Конгресс 40 млрд долларов экстренного финансирования, которые содержат $24 млрд для Украины и других стран, пострадавших от войны. В частности, запрос включает $13,1 млрд на военную помощь Украине и пополнение запасов оружия Пентагона, использованного для военных нужд. Еще $8,5 млрд пойдут на экономическую, гуманитарную и другую помощь Украине и другим пострадавшим от войны странам.

Хотя последний такой запрос на дополнительные расходы от Белого дома для Украины был легко одобрен в 2022 году, в этот раз наблюдается другая динамика.

Так, группа из 12 американских законодателей от Республиканской партии направила письмо президенту Байдену с призывом отозвать запрос его администрации Конгресса о предоставлении дополнительных $24 млрд на экстренную помощь и другие виды содействия Украине. Текст послания опубликовал член Палаты представителей Уоррен Дэвидсон. Как видим, политические разногласия по этому вопросу неуклонно растут.

Запад будет и дальше помогать Украине, но стратегия этого процесса изменится

В США и многих наших друзей и партнеров возникла усталость от того, что происходит, – считает Павел Климкин. По его мнению, это не означает усталость от Украины в общем плане, но, тем не менее, это психология, ведь война идет полтора года. Поэтому наши союзники начинают смотреть более придирчиво на стратегические настройки той или иной помощи. Такой процесс пересмотра стратегии, но Павел Климкин отмечает – это не значит, что помощь кардинально измениться. Есть для Украины риски и вызовы в связи с этим – конечно. И все же фундаментальной угрозы, что Запад покинет Украину саму – нет.

Что касается непосредственно Соединенных Штатов, то там надвигается президентская кампания, во время которой никто и никогда не голосует за внешнюю политику, всех интересует только свои внутренние вопросы. Поэтому дискуссия о финансировании Украины, конечно, будет, но не в смысле – выделять или нет. Это будет разговор о том, насколько эффективна нынешняя стратегия помощи, что можно и нужно изменить, что является критическим, а что может подождать. Такая дискуссия в США уже определенное время проходит. Такая же тенденция характерна и для многих европейских стран. Немцы, французы, британцы, итальянцы будут пересматривать стратегию помощи Украине", - подчеркнул Павел Климкин.

Что касается военной помощи, то в этом отношении возникают некоторые вопросы, но что касается выделения средств на экономическую поддержку, то здесь все будет хорошо.

"Но надо четко понимать, с каждым днем в большинстве стран, как западных, так и "незападных", будет расти количество тех, кто будет задавать вопросы – а что же дальше?, то ее размер будет достаточен для борьбы, но захочет ли Запад поднимать ставки в этом противостоянии, чтобы Украина реально смогла совершить прорыв, зависит от многих факторов.