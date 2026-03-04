'Бесплатно отдал много нашего оружия Украине': пресс-секретарь Трампа назвала Байдена 'тупым и некомпетентным'. Видео

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт процитировала президента США Дональда Трампа, который называл своего предшественника Джо Байдена "тупым и некомпетентным". Республиканец критиковал его за предоставление военной помощи Украине.

Он считает, что Байден совершил ошибку, отдавая Киеву "лучшее американское оружие" даром. Такое заявление Ливитт сделала 4 марта во время брифинга в Белом доме.

"Президент отмечал, что, к сожалению, у нас в Белом доме в течение четырех лет был очень тупой и некомпетентный лидер, который бесплатно, даром отдал много нашего лучшего оружия другой очень далекой стране под названием Украина", – сказала она.

По словам Ливитт, Трамп такими словами указывал на то, что со стороны Байдена это было "неразумное решение".

"Но тем не менее, не сомневайтесь в силе и мощи американских военных", – добавила она.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты имеют "огромное количество" боеприпасов. При этом он завел свою старую "пластинку" о том, что его предшественник Джо Байден бесплатно отдал значительную часть американского оружия Украине и что этой полномасштабной войны вообще не было бы, если бы он был президентом в то время.

Трамп добавил, что хотя США при президентстве Байдена раздали "много высококачественного вооружения", его и сейчас хватает.

