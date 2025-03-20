'Частичное прекращение огня – это шаг назад': Зеленский прокомментировал договоренности Трампа с Путиным

Украина на встрече с американской стороной предлагала прекращение огня в небе и море, потому что это не так сложно контролировать, но согласилась на общий "режим тишины". То, что Россия отвергла полное прекращение огня, предложение Соединенных Штатов – это шаг назад в движении к окончанию войны.

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Об этом заявил Владимир Зеленский, прибывший 20 марта с визитом в Норвегию. После переговоров президент Украины выступил на совместной с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере пресс-конференции.

"Я буду исходить из того, что я слышал и о чем мы договаривались с американской стороной – до их контактов с русскими... Мы предложили с самого начала прекращения огня в небе и на море, потому что это не так сложно контролировать, как первый шаг, потому что не верили, что русские пойдут на любое прекращение огня. Потому что, по нашему мнению, они хотят продолжать нас уничтожать, хотят продолжать войну", – сказал президент.

Он пояснил: представители США на переговорах уверяли, что Россия якобы тоже хочет прекратить войну. И в Джидде (Саудовская Аравия) Штаты "совершили прыжок, шаг вперед" – предложили прекращение огня повсюду.

"Мы отреагировали сразу, прямо на встрече. Со мной связалась наша команда, и я сказал, что мы подтверждаем", – рассказал Зеленский.

После этого последовал контакт американцев и россиян. "И снова люди, мне кажется, шагнули назад, заговорили о частичном прекращении огня. Ну смотрите: мы готовы (лучше шаги вперед делать, но...) говорить и об этом", – отметил он.

Прекращение огня на энергетические системы обеих стран, а также другую гражданскую инфраструктуру было темой последнего разговора Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

"Я поднял этот вопрос с Трампом и сказал: тогда наша сторона подготовит объекты гражданской инфраструктуры, которые, по нашему мнению, являются гражданской инфраструктурой. То есть я не хочу, что было разное понимание того, о чем стороны – дай бог – договорятся на следующей ближайшей встрече, которая будет в понедельник [24 марта] в Саудовской Аравии", – заявил глава государства.

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