Путин пытается манипулировать временным прекращением огня: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями

Российский диктатор Владимир Путин вносит путаницу в вопросы сроков и деталей прекращения огня, пытаясь ложно обвинить Украину в его нарушении еще до того, как обе страны официально введут режим в действие. Таково его поведение является еще одним показателем того, как он, скорее всего, будет использовать и любые будущие соглашения.

Видео дня

Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По словам аналитиков, Кремль пытается позиционировать Россию как уже соблюдающую прекращение огня, утверждая, что Киев его нарушает, хотя обе стороны не договорились о деталях соглашения и официально ничего не вводили.

В кремлевском отчете о телефонном разговоре между Путиным и президентом США Дональдом Трампом от 18 марта говорится, якобы диктатор "немедленно отдал" российским военным приказ, который "соответствовал" его "положительному ответу" на предложение республиканца о 30-дневном прекращении огня.

Министерство обороны РФ сразу заявило, якобы российские войска "получили приказ нейтрализовать" семь беспилотников, которые летели наносить удар по украинским энергетическим объектам, связанным с оборонно-промышленными предприятиями в Николаевской области. В ведомстве утверждают, что для уничтожения шести БПЛА были использованы системы ПВО "Панцирь", а истребитель ВКС РФ якобы уничтожил еще один дрон.

На самом деле войска РФ нанесли ряд ударов беспилотниками и ракетами по Украине в ночь с 18 на 19 марта. Среди прочего, российские дроны поразили больницы на Сумщине и ударили по районам на Донетчине.

В "ответ" минобороны РФ жаловалось, что "украинские беспилотники" нанесли удары по нефтеперевалочному комплексу в Краснодарском крае "после звонка Трампа и Путина", и попыталось представить удар как нарушение соглашения о прекращении огня.

В ISW отметили, что кремлевские утверждения о том, что Россия придерживалась прекращения огня, воздерживаясь от нанесения ударов по украинской энергетической инфраструктуре, и что Украина нарушила прекращение огня, не соответствуют действительности, поскольку Москва и Киев еще официально не подписали соглашение.

"Такие российские утверждения являются попытками воспользоваться отсутствием ясности в деталях прекращения огня, которое вводит Кремль. Попытка Путина запутать и манипулировать временным прекращением огня и обвинить Украину в нарушениях еще до того, как соглашение вступило в силу, является показателем того, как Путин, скорее всего, будет использовать и любые будущие соглашения", – считают аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне спикер Кремля Дмитрий Песков утверждал, якобы Путин говорил с Трампом о "новом миропорядке" и военной помощи Украине. Однако американский лидер перед тем подчеркивал, что они с диктатором не обсуждали помощь Киеву во время телефонного разговора 18 марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!