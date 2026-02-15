'Было три атаки': Алиев обвинил Россию в целенаправленных обстрелах азербайджанских дипучреждений в Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна-агрессор Россия уже трижды атаковала дипломатические учреждения и энергетическую инфраструктуру его государства в Украине. Это свидетельствует о преднамеренном характере этих ударов.

Об этом Алиев заявил на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает "Укринформ". Он отметил, что после первой атаки в Баку еще могли предположить, что это произошло случайно.

"Мы предоставили нашим российским коллегам все координаты дипломатических представительств Азербайджана, включая консульский отдел, культурный центр и посольство. Несмотря на это, произошло еще две атаки. Итак, это умышленное нападение на дипломатическое представительство Азербайджана", – отметил президент.

Он заявил, что вопрос о российских атаках на объекты энергетической инфраструктуры и дипучреждения Азербайджана в Украине неоднократно поднимался во время многочисленных контактов между должностными лицами на уровне министерств иностранных дел и администраций президентов.

"Мы обнародовали специальные заявления, а также пригласили посла и передали дипломатическую ноту. Мы действуем исключительно дипломатическим путем. Мы не можем делать ничего другого... Правительство Азербайджана осуществило все необходимые дипломатические шаги", – отметил Алиев.

Политик подчеркнул, что такие действия России расцениваются как недружественные по отношению к Азербайджану.

Напомним: в ноябре прошлого года президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Темой переговоров стала массированная ночная российская атака, в результате которой было повреждено посольство страны.

Алиев тогда осудил действия страны-террористки России, подчеркнув, что это не первый удар агрессора, связанный с Азербайджаном.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла России Михаила Евдокимова и вручило ему ноту протеста. Баку выразил Москве протест из-за заявления, сделанного накануне первым заместителем председателя комитета государственной думы РФ по делам СНГ Константином Затулиным.

Азербайджанская сторона осудила то, что Затулин в течение длительного времени выступает против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

