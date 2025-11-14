Зеленский рассказал о разговоре с президентом Азербайджана после атаки РФ на Киев, в результате которой было повреждено посольство страны

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Темой переговоров стала массированная ночная российская атака, в результате которой было повреждено посольство страны.

Алиев осудил действия страны-террористки России, подчеркнув, что это не первый подобный удар агрессора связан с Азербайджаном. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

Подробности переговоров

Зеленский поблагодарил Алиева за поддержку и сочувствие украинцам. Этой ночью, по его словам, Россия нанесла удары по Украине сотнями беспилотников и ракетами.

"К сожалению, есть разрушения и повреждения, повреждено и Посольство Азербайджана. Господин президент осудил этот удар и подчеркнул, что это не впервые россияне целятся и в здание посольства, и в другие объекты, связанные с Азербайджаном", – говорится в сообщении.

Также стороны говорили о двусторонних отношениях между странами и о развитии партнерства.

"Действительно есть зеленый свет по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Есть хороший потенциал, и мы будем его реализовывать. Спасибо!" – написал Зеленский.

Последствия российской атаки

Вблизи места атаки побывал корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На фотографиях видно большую воронку, изуродованные деревья и ограждение части парка им.Гейдара Алиева. Также разрушениям подверглась декоративная ограда посольства Азербайджана.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 ноября Российские войска атаковали Киев "Шахедами" и "Кинжалами": есть жертвы, пострадали десятки людей. Среди пострадавших – беременная женщина и 10-летний мальчик.

