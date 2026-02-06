В Азербайджане послу России вручили ноту протеста: что происходит

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла России Михаила Евдокимова и вручило ему ноту протеста. Баку выразил Москве протест из-за заявления, сделанного накануне первым заместителем председателя комитета государственной думы РФ по делам СНГ Константином Затулиным.

Видео дня

Об этом сообщил Азертадж. Издание ссылается на управление пресс-службы зарубежного ведомства республики.

Азербайджанская сторона осудила то, что Затулин в течение длительного времени выступает против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Он открыто поддерживает сепаратизм и пытается искажать судебные решения в отношении граждан Республики Армения, осужденных за преступления против мира и человечности, а также за военные преступления.

В Баку призвали российскую сторону принять меры для прекращения деструктивной деятельности таких лиц как Затулин, которые пытаются нанести ущерб миру и стабильности в регионе.

Что предшествовало

5 февраля в Азербайджане военный суд огласил приговоры бывшим военно-политическим руководителям Нагорного Карабаха, задержанным осенью 2023 года после перехода региона под контроль Баку.

Суд проходил над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности, а также в военных преступлениях – в частности в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти, а также в многочисленных других преступлениях.

Согласно приговору суда, пожизненное заключение получили бывший президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян, экс-командующий армии обороны Левон Мнацаканян, его заместитель Давид Манукян и экс-глава "МИД" региона Давид Бабаян.

Константин Затулин выступил с заявлением, в котором назвал процесс в Баку расправой и судилищем.

Напомним, в прошлом году Азербайджан объявил персоной нон грата первого заместителя председателя комитета по делам СНГ Госдумы Константина Затулина, который выступал "против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку поддерживает территориальную целостность Украины, и поддерживал ее с самого начала развязанной Россией войны. Он отметил, что его страна на собственном примере знает, что означает нарушение этого принципа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!