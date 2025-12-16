"Сложный документ, сложные решения": Зеленский ответил, будет ли в Украине референдум по мирному соглашению

В Украине пока не планируют выносить мирное соглашение на всеукраинский референдум. Государство сосредоточено на поиске решений, которые не будут усложнять жизнь граждан в условиях войны

Об этом во время общения с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, на данном этапе власть не говорит о проведении референдума, поскольку речь идет о сложном документе и непростых решениях.

"В любом случае мы пока не говорим о референдуме. Сложный документ, сложные решения. Пробуем сделать все, чтобы и без того, жизнь, которая непростая у украинцев, из-за войны, чтобы не усложнять теми или иными решениями", 0 отметил Зеленский.

В то же время Зеленский признал, что в случае появления чувствительных вопросов государство может вернуться к теме выборов. Он напомнил, что вопрос выборов уже обсуждался в обществе, в частности после инициативы со стороны США, и напомнил, что готов к их проведению.

Президент пояснил, что для подготовки выборов необходимы изменения в законодательстве. Ключевым условием глава государства назвал возможность обеспечить легитимность избирательного процесса и результатов.

"Я сегодня еще раз подчеркнул его нашим партнерам: я готов к выборам. И для того, чтобы народ Украины был готов, для этого нужно сотрудничество по изменениям законов, но прежде всего, самое главное 1 это возможность провести легитимные выборы или провести выборы с легитимным результатом. Для этого нужна инфраструктура безопасности", 2 рассказал президент.

Отдельно глава государства подчеркнул, что проведение выборов возможно только при условии прекращения огня. По его словам, если получится прекратить огонь на согласованный срок, Украина будет готова организовать избирательный процесс в определенные сроки.

