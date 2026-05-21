Официальная представительница МИД России Мария Захарова отметилась очередными нападками на международные спортивные федерации. Чиновница из страны-агрессорки повторила традиционные лживые и лицемерные нарративы о якобы незаконности и несправедливости санкций в отношении спортсменов из РФ.

Видео дня

Об этом Захарова заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС, потребовав от спортивных организаций допускать россиян к своим турнирам, как это сделали некоторые федерации. При этом приспешница диктаторского режима Владимира Путина не уточнила, что Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе отстранение РФ.

"Тенденция должна продолжиться, и в будущем все ограничения должны быть сняты. Это императив. Почему? Потому что эти ограничения были незаконными и аморальными. Крупные международные соревнования без участия российских спортсменов не могут считаться крупными международными соревнованиями, учитывая спортивную историю нашей страны и ее вклад в мировой спорт и в олимпизм", – отметила Захарова.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев закатил настоящую истерику после того, как МОК отказался рассматривать вопрос снятия санкций со спортсменов из РФ. А депутат Госдумы Николай Валуев назвал провокацией допуск беларусов под флагом и гимном.

Как сообщал OBOZ.UA, МОК рекомендовал международным федерациям снять ограничения со спортсменов из Беларуси. В то же время санкции в отношении России были сохранены. В ответ World Athletics отказалась следовать призыву МОК. Аналогичное решение приняли в теннисной ассоциации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!