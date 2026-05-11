ЕС обсудит вопрос переговоров с Путиным и требования к России: Каллас раскрыла подробности

В Европейском Союзе готовятся к обсуждению о возможности переговоров с Россией по "вопросу европейской безопасности". На этих гипотетических переговорах Европа должна выдвинуть государству-агрессору ряд требований.

Об этом заявила Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Калас, пишет одно из украинских медиа. В качестве примера уступок со стороны России, которые снизили бы угрозу нападения РФ на Европу, она назвала вывод российских войск из Молдовы.

Обсуждение возможных переговоров ЕС с Россией и требований, которые Европа должна выдвинуть к Москве на таких переговорах, запланировано во время неформального заседания министров иностранных дел Евросоюза, которое будет проходить на Кипре 27-28 мая. Речь идет о заседании в так называемом формате "Гимних", который предусматривает неформальные встречи, проводимые председательствующей в Совете ЕС страной.

"Что касается России, мы должны обсудить между собой, о чем мы хотим с ними говорить. Именно поэтому у нас приближается встреча в формате "Гимних" с министрами иностранных дел, где мы обсудим предложения, которые я положила на стол, чтобы решить вопросы, которые мы имеем", – заявила Каллас.

Глава дипломатии ЕС подчеркнула, что"вопрос европейской безопасности заключается в том, что Россия постоянно нападает на своих соседей, и как мы можем это предотвратить".

"Для этого нам нужны уступки также с российской стороны", – подчеркнула Каллас.

В частности, она вспомнила о Молдове, которую посетила с визитом на прошлой неделе.

"Я имею в виду, что там (в Молдове. – Ред.) есть российские войска. Например, это также может быть одним из условий для стабильности и безопасности в регионе – чтобы они (Россия. – Ред.) вывели свои войска", – объяснила Высокая представительница.

Каллас добавила, что есть еще много вопросов, связанных с тем, "каковы наши запросы к России для того, чтобы иметь стабильную и мирную Европу".

Как писал OBOZ.UA, в конце апреля Каллас призвала Европу перестать умолять Россию о переговорах, а заставить ее к ним. По ее словам, нынешняя стратегия должна быть более жесткой и более прагматичной. Ведь Москва не проявляет никакого реального желания садиться за стол переговоров.

