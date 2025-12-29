'Был долгий разговор': Зеленский раскрыл, о чем говорили Трамп и Путин

Накануне встречи с президентом Владимиром Зеленским глава Белого дома Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В ходе разговора американский лидер проговорил все 20 пунктов мирного плана и отметил, что Путин якобы проявил готовность закончить войну в Украине.

Об этом глава нашего государства сообщил, отвечая на вопросы журналистов. Однако он подчеркнул, что с недоверием относится к словам главы Кремля.

Путин должен доказать, что он готов к миру

"Президент Трамп мне сказал, что он проговорил все 20 пунктов плана – пункт за пунктом, и я его за это поблагодарил. Это важно, чтобы мы все были в одном контексте, и что они проговаривали именно этот документ, а не другой", – объяснил Зеленский.

После этого диалога Трамп рассказал Зеленскому, что российский диктатор якобы готов работать. Со своей стороны президент Украины отказался говорить об этом подробнее.

"Он (Трамп. – Ред.) сказал, что Путин готов, я об этом не хочу сейчас говорить в деталях, но я сказал Трампу, что для нас очень важно. Это не первый раз когда Путин что-то говорит, а потом делает другое. Для нас важно, чтобы слова совпадали с действиями", – сказал Зеленский.

Напомним, 28 декабря в Палм-Бич, штат Флорида (США), в резиденции Мар-а-Лаго состоялись переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом с участием делегаций обеих стран. Разговор длился более двух с половиной часов, после чего лидеры выступили на совместном брифинге.

Как ранее писал OBOZ.UA, перед встречей Зеленского и Трампа во Флориде Financial Times утверждало, что президент Украины не ожидал от Москвы согласия на предложенный план. Об этом он якобы говорил европейским лидерам, подчеркивая необходимость давления Вашингтона на государство-агрессора.

