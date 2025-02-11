'Будут переговоры на многих уровнях': Зеленский заявил о готовности к встречам с представителями США. Видео

Представители военно-политического руководства Украины уже подготовились к анонсированному визиту американской делегации в Киев. Соответственно Украина готова к переговорам с делегацией США.

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Об этом 11 февраля, во время уже традиционного вечернего обращения к стране, заявил президент Украины Владимир Зеленский. При этом он уточнил, что переговоры будут "на многих уровнях".

"Уже готовы к встречам с представителями Соединенных Штатов и в ближайшее время переговоры. На многих уровнях", – сказал украинский лидер.

Напомним: американский президент подтвердил, что в Украину приедет министр финансов США Скотт Бессент. Ожидается, что он проведет переговоры с властями о доступе США к украинским редкоземельным минералам в обмен на помощь в защите от российского вторжения..

О предстоящем визите американцев украинский лидер сообщил на фоне существенного шага страны к энергетической безопасности. Напомним, что на Хмельницкой атомной станции будут достроены еще два энергоблока, что добавит более 2 гигаватты электричества для Украины.

"Наши достроенные энергоблоки позволят Украине даже в зимние месяцы обходиться без импорта. И даже по специальным экономическим проектам с нашими партнерами – с Соединенными Штатами, с президентом Трампом – по специальным ресурсам Украины, добыче и переработке, Украина теперь сможет говорить более уверенно, имея в будущем дополнительный и значительный источник электричества", – отметил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул – сегодня развитие в Украине энергетических источников "критикуют только те голоса, которым дешевая энергия в Украине просто невыгодна, потому что они свой карман наполняют от более дорогой энергии, чем атомная". Однако президент все равно поблагодарил депутатов, которые своим решением поддержали энергетическую независимость Украины.

Также Верховный Главнокомандующий поблагодарил всех наших защитников неба, защищающих Украину от российских ракет и дронов.

"Сегодня был очередной удар по нашей энергетике – почти 20 российских ракет, в том числе баллистических, и еще почти 125 дронов разных типов. Значительная часть сбита", – сказал президент по этому поводу.

Он добавил, что "и на этой неделе, и на следующей неделе мы будем говорить с партнерами по поводу больших возможностей нашей ПВО".

Также Владимир Зеленский добавил, что уже на завтра он назначил заседание СНБО.

"Несколько вопросов: будем делать дешевле лекарства в украинских аптеках, это важно, и продолжим защищать наше государство санкциями", – лаконично определил президент суть предстоящего заседания СНБО.