Представители команды Трампа посетят Киев: Зеленский сказал, когда это произойдет

Представители команды президента США Дональда Трампа приедут в Украину. Их визит в Киев, предварительно, состоится уже на этой неделе.

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Это событие анонсировал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Европейского инвестиционного банка Надеждой Кальвино. Кто именно посетит Киев, он не уточнил, отметив лишь, что это будут "серьезные люди из команды президента Трампа".

"Пока нам важно сосредоточиться на практической работе команд Украины и США. На совместном видении главных вещей. Безусловно, могут быть разные мнения. Впрочем, мы должны иметь общее видение главных вещей. Как остановить Путина, например, и как дать гарантии безопасности Украине. На этой неделе будут некоторые серьезные люди из команды президента Трампа у нас, в Киеве, еще до Мюнхенской конференции", – отметил Зеленский.

Он также подтвердил, что будет присутствовать на происшествии и у него там запланирован ряд встреч. В частности, с вице-президентом США.

Скорее всего, представители команды президента США должны приехать в Украину до начала Мюнхенской конференции безопасности, которая состоится с 14 по 16 февраля.

Ранее авторы доклада Мюнхенской конференции безопасности (MSC) "Мультиполяризация" заявили о том, что давление и требования прекратить войну в Украине любой ценой могут дать Кремлю "карты в руки" и возможность достичь, хотя бы частично, своих целей. Москва может использовать стремление к миру, чтобы укрепить контроль над захваченными территориями, препятствовать вступлению Украины в НАТО и предоставлению ей надежных гарантий безопасности.

Доклад был представлен накануне Мюнхенской конференции безопасности, которая пройдет 14-16 февраля. Ожидается, что на нем встретятся украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским и представители новой администрации США.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставитель президента США по Украине и РФ Кит Келлог заявил, что не будет представлять мирный план на конференции в Мюнхене. По его словам, делать это должен президент Дональд Трамп.

Сам Трамп накануне заявил, что США добиваются прогресса в переговорах о прекращении войны между РФ и Украиной. В то же время он не предоставил каких-либо подробностей разговоров, которые имел с диктатором Владимиром Путиным.

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