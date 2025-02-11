Министр финансов США прибудет в Украину для переговоров о доступе к полезным ископаемым – Bloomberg

На этой неделе до 16 февраля в Украину приедет министр финансов США Скотт Бессент. Ожидается, что он проведет переговоры с властями о доступе США к украинским редкоземельным минералам.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что Бессент станет первым членом правительства Дональда Трампа, посетившим Украину. В Белом доме отказались комментировать эти планы.

Визит министра финансов проходит на фоне новой инициативы президента Трампа по заключению соглашения с Украиной о доступе к его природным ресурсам в обмен на помощь в защите от российского вторжения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с чиновниками администрации Трампа перед Мюнхенской конференцией по безопасности. Он выразил готовность заключить соглашение, предусматривающее большую поддержку со стороны США в обмен на украинские редкоземельные металлы и другие минералы.

У Украины есть значительные запасы урана и нескольких критических минералов, включая титан, литий и графит. По оценкам киевского правительства, они могут стоить триллионы долларов.

Майк Вальц, советник Трампа по национальной безопасности, заявил в воскресенье, что будущее помощи Украине будет обсуждаться на этой неделе.

"Нам нужно возместить эти расходы, и это будет партнерство с украинцами в плане их редкоземельных металлов, их природных ресурсов, их нефти и газа, а также покупки наших. Эти переговоры состоятся на этой неделе", – сказал Вальц.

Президент Владимир Зеленский ранее анонсировал приезд в нашу страну представителей команды Дональда Трампа. Он заявлял, что это, скорее всего, произойдет на этой неделе (т.е. до 16 февраля). Глава государства не сказал, о ком именно он говорил, отметив лишь, что это будут "серьезные люди из команды президента Трампа".

Глава Офиса президента Андрей Ермак писал в Telegram, что Украина "с нетерпением ждет визита", который, по его словам, состоится в феврале. Дату не назвал.

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