МИД Украины призвал беларусов помешать ядерным планам Путина

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявления президента РФ Владимира Путина о намерениях разместить на территории Беларуси тактическое ядерное вооружение. В украинском внешнеполитическом ведомстве обратились к беларускому народу с призывом помешать ядерным планам российского диктатора.

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Об этом говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте МИД.

В МИД назвали опасной провокацией намерения Кремля разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.

"Последние заявления РФ о намерениях разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие являются очередным провокационным шагом преступного путинского режима, который подрывает принципы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом", – отмечается в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве убеждены: подобные заявления на фоне полномасштабной агрессии РФ против Украины должны вызывать особую обеспокоенность всего мирового сообщества. Ведь несмотря на многочисленные ужасающие военные преступления в Украине Россия не смогла за год полномасштабной войны доказать, что способна побеждать на поле боя.

Также в МИД обратились к белорусскому народу с призывом не дать Путину реализовать свои ядерные планы, ведь они ударят по будущему Беларуси.

"Украина обращается к белорусскому обществу не допустить реализации преступных намерений по размещению на территории Беларуси ядерного оружия вопреки ее обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия, что еще больше превратит эту страну в заложника Кремля и будет иметь катастрофические последствия для ее будущего", – отмечено в заявлении МИД.

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