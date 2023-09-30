В Одессу с необъявленным визитом прибыл Боррель: первые подробности. Видео

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель внезапно посетил Одессу 30 сентября. Внезапность обусловлена тем, что нигде подобный визит не был анонсирован.

О своем прибытии в областной центр на берегу Черного моря он сообщил сам на своем аккаунте в Х (ранее Twitter). Боррель указал, какое значение Одесса имеет не только для Украины, но и для всего мира (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Одесса – красивый исторический город. Он должен быть в заголовках из-за его яркой культуры и духа. Вместо этого новости все чаще освещают его, как частую мишень путинской войны", – заметил европейский политик.

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Боррель добавил, что Евросоюз постоянно следит за атаками, которые приводят к разрушению гражданской инфраструктуры, в том числе и несущей культурную ценность. Он прибыл в Одессу, чтобы лично убедиться, какой ущерб наносят оккупанты этому красивому городу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 25 сентября Россия нанесла удары по Одесской области. Били поражены припортовая инфраструктура, зернохранилища, возник пожар в недействующей гостинице возле морвокзала. Вследствие удара погибли два человека.

А 23 июля российская террористическая армия обрушила атаку на самый центр Одессы. В результате теракта был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП, который входит в мировое наследие ЮНЕСКО.

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